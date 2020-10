Directo: Casademont Zaragoza-Unicaja

¡Siga el partido en directo!

Jaime Fernández viajó a Zaragoza para estar en la dinámica del equipo. Siguen de baja Gal Mekel y Dragan Milosavljevic.

No se pudo refrendar en el Carpena ante el Iberostar Tenerife lo logrado en las canchas de Valencia Básket y Herbalife Gran Canaria. Llegaba el equipo tras dos victorias sólidas a domicilio, mentalmente fuertes, repuestos ante las bajas y reconocido el puzle. Pero el cuadro tinerfeño elevó un punto más esa solidez, demostró que las bases están más adheridas al tronco. Hoy, ante el Casademont Zaragoza se busca recuperar ese crédito que comenzaba a cimentarse.

Esa misma sensación de superioridad y tranquilidad que transmite el equipo en Eurocup, donde son líderes de grupo y poseen un balance notable (4-1), es lo que se intenta recuperar en la Liga Endesa. Una victoria en Zaragoza significaría equilibrar el balance (ahora es de 3-4) y recuperar cierta estabilidad tras un inicio con más sombras que luces. Suena paradójico, pero el equipo parece más suelto y fresco a domicilio y no en casa, pese a que el público aún no es tónica habitual en las gradas.

Que Deon Thompson esté en alza en los últimos partidos es una nota positiva para los intereses cajistas. Ofensivamente está dando esa renta de puntos que se le exigía por peso en la plantilla y también aporta en la circulación del juego. No tanto Bouteille, ahora de tres, que es solo decisivo cuando apuesta por su muñeca y no cuando cede de nuevo al compañero. El nivel defensivo de Alberto Díaz, al que se le nota la acumulación de minutos, y la aportación numérica de Brizuela y Alonso amplían las opciones en el aro.

Pese a que Jaime Fernández viaja con sus compañeros no se espera que tenga minutaje en Zaragoza, se piensa más en su rápida integración a la dinámica del grupo para que se dé el paso de introducirle tras los meses de inactividad. No se quiere dar ningún paso en falso aunque no descartable que se vista de corto y tenga su estreno este curso.

Llega una acumulación importante de partidos y cualquier liberación de minutos para los más habituales será una bocanada de aire fresco para este Unicaja. Tanto Jaime como Gal Mekel, que se quedó en Málaga, están próximos a reaparecer y esto dotará de rotaciones a Casimiro a corto plazo, algo que necesita el equipo.

El Casademont no llega en su mejor momento a esta fase de la temporada, herido tras su derrota ante el Valencia. Su técnico, Diego Ocampo, avisaba de que su equipo debía "regular las emociones", algo que debe aprovechar el Unicaja.