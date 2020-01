"La Copa es una cortina que nos puede confundir"

Venció y convenció el Unicaja, que sumó un importante triunfo frente al Obradoiro. Salió contento Luis Casimiro, que ofrecía sus impresiones en sala de prensa. "Hicimos un trabajo bastante sólido durante todo el partido teniendo en cuenta que al principio ellos dependiendo de nuestra defensa estaban acertados en la lectura de su juego, tenían acierto. Íbamos variando nuestras situaciones estratégicas y encontramos la forma de defender mejor. A partir de ahí fue clave que hicieran menos de 20 puntos por cuarto. Llegamos al momento en el que encontramos el rebote y atacamos la ventaja hasta que el partido se rompió", comenzaba.

No salieron bien las cosas de inicio, aunque, según el entrenador cajista, los gallegos tuvieron buena parte de culpa. "La idea de intentar es salir desde el principio bien, agresivo. Estratégicamente tenemos varias opciones. Tomamos una y cuando se adaptaron hicimos un cambio y eso hizo que se les parase y se acabara el acierto. Esa es la lectura. El Obradoiro es un equipo que ataca muy bien y que si tiene acierto es difícil defenderlos. Pero pudimos bajar sus porcentajes y no encontraron tantos tiros abiertos", decía, para hablar del juego asociativo de su equipo: "Ya ha habido partidos donde compartimos muy bien la bola y subimos el nivel de asistencias. Al final salieron cosas más espectaculares, pero diría que el equipo tiene bastante conexión y ocupamos mejor los espacios. Tenemos que llevarlos a la regularidad de todos los partidos y al más tiempo posible".

El Unicaja lucha por meterse en la Copa por méritos propios, incluso hay alguna opción de ser cabeza de serie. Sobre ello lanzaba una reflexión Casimiro. "Hace tiempo que dejé del equipo de hablar de la Copa y le estaba hablando del play off. No nos sirve de mucho porque es engañarnos. Debemos ir hacia arriba y establecernos en la parte alta en una liga igualada, no sé si la hubo nunca tan igualada, sobre todo porque tenemos que estar en play off. La Copa es una cortina que nos puede confundir. Ojalá entremos por méritos propios pero las victorias nos harán falta para la segunda vuelta. Nos gustaría estar lo más arriba posible por méritos propios, pero después la liga va a continuar. Tenemos que ser sólidos, ahora viene un enero donde vamos a jugar fuera y es muy complicado. Tenemos un hándicap, no va a ser un calendario regular normal. Tenemos que pensar en la clasificación general a lo largo de la temporada", aseguraba.

Viene un enero con una cuesta pronunciada. "En lo mental estamos bien y en lo físico también porque hemos hecho semanas largas de carga que nos permite tener ritmo de partido. Tenemos que ir partido y partido y competir en cada partido fuera de casa porque vamos a jugar muchos fuera. Mañana empezaré a trabajar como si no hubiera otro partido que el de Bursa. Luces alarmas porque empieza la parte buena de la Eurocup", afirmaba el entrenador, que valoraba el hecho de tener a todos los jugadores disponibles: "Es un alivio que estemos todos, que Brizuela no se resienta porque jugó con una molestia. Es fundamental. Ejim tiene que coger ritmo porque estuvo fuera bastante tiempo, pero nos puede hacer dos posiciones. Va a entrar más de cuatro, de tres en momentos puntuales. Va a estar en temas mas específicos. Tenemos que intentar irlo metiendo en las dos posiciones".

"La reestructuración de los roles nos ayudó a todos a encontrar nuestro sitio, a visualizar el partido y a tener las ideas más claras", reflexionaba Casimiro, que terminaba sobre Rubén Guerrero: "Está haciendo un buen trabajo, fue una decisión táctica por meter ritmo y hacer las defensas de pick and roll, que no salieron muy bien pero no por su culpa. Pensaba que podía ir bien su capacidad física e intensidad. Luego se puso el partido así, pero Gerun y Elegar estuvieron muy bien. Tiene que ir cogiendo sensaciones, coger ritmo y hacer lo que Alberto hizo en su día. De ser jugador 13 a 12 y de 12 a ir para arriba".