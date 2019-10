Casimiro y la lesión de Alberto Díaz

El isquiotibial de la pierna derecha vuelve a dejar fuera de la rueda a Alberto Díaz unas semanas. Una lesión que lamenta Luis Casimiro, consciente de que el malagueño es uno de los pegamentos de la plantilla. "Estaba bien, estaba haciendo una labor que era muy buena que era la de director de juego. Nos daba mucho equilibrio defensivo. Es una pena. Yo creo que estaba haciendo un gran partido [frente al Valencia Básket] pese a los números, a nivel de intangibles aporta mucho equilibrio, tenemos que dar un paso adelante el resto. Que se recupere lo antes posible y que el equipo siga caminando como está", afirmaba el técnico del base.

Llueve sobre mojado para el pelirrojo del Unicaja, al que una lesión idéntica, de menos índole eso sí, le apartó cinco meses la temporada pasada de la competición. "Él era optimista después del partido, en la cena hablé con él y me dijo que iba a estar enseguida. Es la mentalidad de Alberto, de ir al máximo y no escatimar. No vuelve a repetirse a nivel de gravedad, pero vuelve a recaer cuando tenía confianza y estaba siendo él mismo. No queda más que afrontarlo, que todos demos un paso adelante", contaba el entrenador cajista, que lanza un reto a sus compañeros: "Los roles no van a cambiar, ayer lo hablaba con el equipo, Tenemos que dar un todos un paso adelante. Aleksa Avramovic tendrá que hacer más rol de escolta, hasta ahora estaba finalizando más, Axel Toupane tendrá que organizar más y subir la bola. No van a cambiar muchos roles, pero todos tenemos que sumar más".