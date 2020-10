Después de tres semanas el Unicaja se pone en la carretera para disputar un nuevo partido de Eurocup. Viaja hasta Ulm para medirse al ratiopharm, que tiene al volante a un viejo conocido de la ACB, Jaka Lakovic. Los germanos llegan con la moral alta. "Es una pista difícil, allí ellos juegan con mucha energía. También fuera de casa. La verdad es que ha competido en todos los partidos, poniéndolo muy difícil a todos. Es un poco del corte de equipo alemán, en el sentido que todos sus pívots son de la misma medida, que son bastante físicos y atléticos, que tiran de tres puntos. En el exterior tienen jugadores físicamente muy buenos. Juegan con mucha energía y hacen complicado poderles vencer", decía Luis Casimiro en rueda de prensa.

Se da una circunstancia inusual, con cuatro partidos en seis días. De miércoles a martes el equipo malagueño entra en una centrifugadora. "No podemos pensar en lo que viene porque sino nos podemos cansar antes de empezar. Hay que ir viéndolo día a día. Ahora mismo tenemos buenas sensaciones, estamos bien. Ir afrontando cada partido como va llegando, sin pensar en lo que tenemos por delante. Sabiendo que es una semana que a todos nos gusta, sobre todo a los jugadores, que es entrenar poco y jugar mucho", aseguraba el entrenador manchego: "Lo veo con buenas sensaciones aún habiendo perdido. Hay buena atmósfera. El equipo cada día está mejor, le veo bien. ¿En qué punto estamos? No sé qué baremo coger para medirlo".

No viajaron a Alemania ni Gal Mekel ni Jaime Fernández, los lesionados más cerca de reaparecer. Tampoco el canterano Rafa Santos. "No van a estar directamente, vamos a seguir los mismos. Rafa Santos se queda también, tiene algún problemilla a nivel físico. Van a viajar los 11 jugadores que están sanos para competir. La buena noticia es que Jaime Fernández está en dinámica de equipo, poco a poco está entrando en una línea que es para estar contentos con su evolución. Vamos a esperar a cuando se recupera totalmente, pero está en dinámica de equipo y es el único lesionado que hemos metido en dinámica de trabajar, aunque no está para competir", comentaba Casimiro: "La rotación es de 12 jugadores, aunque un día la puedo acortar. Vamos a seguir así. Ahora el que lleva más carga obligado es Alberto, el resto estamos compitiendo de 24 a 26 minutos el que más juega. El único que se nos va es Alberto por razones obvias. El resto lo controlamos para estar fresco durante el partido y también para el siguiente".