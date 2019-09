Aunque aún es pronto las derrotas ya pesan. Desde la victoria siempre se crece mejor, aunque, de momento, el Unicaja no lo puede hacer. Se nota a Luis Casimiro con la lógica preocupación por este 0-2, aunque consciente de que son los primeros pasos. “La clave estuvo en el tercer cuarto, donde no tuvimos solidez defensiva y no anotamos con facilidad. Nos hizo perder el ritmo de partido, lo recuperamos en el último cuarto pero fuimos a tirones. Es un equipo en construcción”, comenzaba para analizar la derrota frente al Iberostar Tenerife.

“Me preocupa el rebote. Ese tercer cuarto y el rebote nos hizo perder el partido”, aseguraba el manchego, que hablaba de la pelea bajo los tableros: “Tenemos que estar reconociendo las posiciones donde estamos y luego pelearlo. A veces pensamos más en el sitio y se nos escapa eso. Hay que ponerse y querer ese rebote. Lo estudiaremos porque tenemos que ser un equipo que no tenga problema en el rebote”.

El entrenador cajista también sacó puntos positivos sobre los que seguir desarrollando al equipo. “Jugamos bastante mejor, nos pasamos mejor el balón. Mostramos bastante solidez en ataque y en defensa. Se muestra por donde puede ir e equipo, mejoramos en el juego colectivo bastante. Tenemos que tener mayor perseverancia, tener atención a los pequeños detalles”, aseguraba.

Es importante, más a estas alturas, que no pegas en la implicación de la plantilla. No las tiene Casimiro, que se encargó de recalcarlo. “No hay que poner peros a la actitud de los jugadores, a la mentalidad, el sacrificio y el esfuerzo. A veces los errores los cometemos por exceso de querer. Tenemos que tener más tranquilidad, controlar esa ansiedad de esfuerzo máximo. En ese sentido no hay queja. Es momento de seguir acoplándonos para tener todo el partido de solidez”, decía, para añadir: “No voy a personalizar en nada, valoro como equipo. Cuando el trabajo lo hace bien lo hace todo el mundo”.

El miércoles, con poco tiempo para corregir, llega el estreno en la Eurocup. “Viene perfecto, tenemos que crecer en plena competición, que los partidos nos hagan crecer. A base de darnos cuenta de as cosas. E equipo deja trabajar, tienen buena actitud. Hay que aprender en la competición y conociéndon