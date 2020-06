Casimiro: "Este sistema nos alenta y ayuda a pensar que puede ser".

El Unicaja está a hora de comenzar una apasionante Fase Final de la ACB, donde habrá una alta dosis de baloncesto durante 15 días en Valencia. Un formato atractivo para terminar la liga después de la crisis del coronavirus que también motiva a los protagonistas. "El sistema de competición a todos nos alenta y ayuda a pensar que puede ser más propicio a la sorpresa, si entras bien y el estado de ánimo es bueno y te va bien, por qué no estar en semifinales. Es más fácil sorprender a los grandes en competiciones cortas. Tenemos que tener ese aliciente y esa ambición", aseguraba Luis Casimiro en una charla promovida por Endesa, donde compartía cartel con Rafa Martínez y Augusto Lima. Curiosamente a los dos, en Manresa y Málaga, los entrenó.

"Estamos muy confinados, con muchas medidas de seguridad. No podemos salir del hotel, sólo cuando vamos a entrenar. Tampoco puede entrar nadie, el acceso está limitado. Se genera química, buenas relaciones, hace que el equipo sea cada vez más fuerte. Es lo positivo de estas largas concentraciones, esa química es fundamental a la hora de los momentos complicados en los partidos", explicaba el manchego sobre estos primeros días de concentración, aunque relativizaba: "Pero contentos de poder estar aquí para jugar la Fase Final de la Liga Endesa. Poco a poco vamos retomando la normalidad y estar aquí es síntoma de ello. E iremos a más, a la vida de la que nos acordamos".

Está activo Casimiro, expectante por el torrente que viene. "Si algún día dejas de sentir ese gusanillo por la competición... no estaría aquí entonces. No diría que estoy nervioso, pero sí expectante. Nunca me ha gustado ni jugar amistosos a puerta cerrada, siempre me he negado. Imagina ahora jugarnos una liga a puerta cerrada. En esta situación intentas visualizar por donde van a venir las cosas, pero va a ser difícil. Con el estrés y la adrenalina eres enérgico y ahora se va a escuchar todo. Al jugador también le va a costar competir sin ruido. Por más que intentas visualizar cuesta y en ese sentido no lo tengo controlado y son más dudas", afirmaba el técnico, que analizaba posibilidades de cada cual: "Está claro que los equipos que son largos y tienen talento siempre son favoritos. El ir escalando la preparación nos ha ido preparando, todos llegamos preparados. Es sorpresa cómo vamos a reaccionar porque directamente vamos a la competición. Al ser corta va a depender mucho de pequeños detalles, sobre todo a nivel mental, hay mucha adaptación a cosas nuevas. No hay que mirar mucho atrás. El que tenga buen estado de ánimo y motivación...".

Habrá muchos partidos en pocos días, lo que obliga a manejar bien las cartas. "Siempre, cada vez más, administrar los minutos y hacer importantes a todos es fundamental. En esta fase jugar frescos, con energía y que el cansancio no te lleve a cometer errores es fundamental. Tenemos que estar preparados para los cambios. Apelo a la honestidad del jugador para que diga cuando esté cansado. Tenemos señales que no son las típicas, muy discretas. Cuando es honesto tengo que hacerlo. Va a ser fundamental que el jugador esté con energía y fresco", reflexionaba el entrenador cajista, que hablaba de la renovación de Carlos Suárez: "El club está haciendo las cosas muy bien a la hora de mantener un núcleo duro y unos pilares, que son sólidos, y eso ayuda a mantener una base para que cuando llegan otros sea más fácil adaptarse. Estamos haciendo cada vez un núcleo más amplio y más fuerte. Hace que tengamos un proyecto a medio plazo ilusionante y que atrae mucho a nuestra gente".

Casimiro terminaba analizando el futuro a corto plazo del baloncesto español. No se avecinan buenos tiempos, en su juicio. "Vamos a pasar una pequeña crisis, el tema económico a nivel de esponsorización va a costar. Tenemos que intentar que sea lo más normal posible la temporada posible. Va a ir con unas medidas sanitarias y de seguridad tremendas para que de aquí a unos meses podamos estar diciendo que la Liga Endesa se reanuda jugando cada uno en su cancha y ojalá teniendo público. Va a ser un año especial, raro. Cuanto antes llegase la vacuna y poder volver a lo de anteriormente sería lo mejor", cerraba.