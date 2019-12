El mate de Josh Adams da la vuelta al mundo.

Se sabía que tarde o temprano Josh Adams dejaría un mate del calibre del del sábado. Es un jugador que conoce sus privilegiadas condiciones físicas, que las explota y que, no menos importante, no rehuye el contacto. Nunca, no tiene miedo a lo que se le ponga por delante. Venía intentándolo cada vez que le quedaba un trozo de parqué libre para poder despegar. Dejó uno de aplauso ante el Betis y ya ante el Gran Canaria hizo un buen alley-oop con Jaime Fernández. Pero el de Phoenix quería algo más impresionante. Semanas atrás se topó con Balvin cuando quería posterizar al checo, pero no fue Bourousis ahora oposición, gracias a la inestimable colaboración de Gerun. Cuando el griego quiso evitar la canasta el estadounidense ya colgaba del cielo del Carpena.

El mate es para no dejar de verlo. Ciertamente desafía a la lógica, también a la física. Un jugador de 1.88 metros pasando por encima de uno de 2.15. 27 centímetros les separan, ahí es nada. Una distancia sólo salvable con un bote como el que pegó el base del Unicaja, que dejó un metro de altura por debajo de sus pies, como calculó la ACB (ver vídeo superior). Adams llegó hasta los 3.35 metros, bastante por encima del aro como se puede comprobar en cada uno de los ángulos en los que está filmado el momento. Una absoluta barbaridad sólo al alcance de un tipo con un tren inferior superior.

El mate, que seguramente será el mejor de la temporada por el contexto y la oposición que había delante, ha dado la vuelta al mundo. Las redes sociales han hervido con el vídeo, en una acción inteligente del departamento de comunicación de divulgarlo lo antes posible. Más de 300.000 visualizaciones en apenas dos días, con millares de likes y comentarios. La plataforma donde más impacto tuvo es en Twitter, aunque en YouTube va creciendo de forma continua. De contenido de esta temporada sólo hay cuatro vídeos más vistos en el canal oficial de la Liga Endesa: el mate desde el tiro libre de Jordan Mickey, una canasta inversosímil de Llull en la Supercopa Endesa y los debuts de Usman Garuba y Leandro Bolmaro. Contenido todo de Real Madrid y Barcelona, los dos clubes con más seguimiento mediático. Por detrás ya asciende la bestialidad de Adams.

Causó asombro en el mismo pabellón, también en la retransmisión en directo. "¿Pero qué ha hecho? ¡Cómo vuela!", decía el narrador del partido impresionado. El Carpena, en pie, le gritaba "MVP, MVP", aún con la boca abierta. En un momento cumbre del duelo, con la victoria sobre el tapete, Josh Adams descolocó hasta al apuntador. Hasta él mismo alucinaba un día después en sus redes sociales, cuando volvía a compartirlo. La sensación, ya con perspectiva, es de mate de época.