Mihai Silvasan: "El equipo siempre ha estado motivado por partidos como este"

El Unicaja visita este martes al Cluj Napoca en Transilvania, donde lleva desde este domingo. Los rumanos aún andan invictos en el Round of 16 y están prácticamente entre los ocho mejores de la competición. Es un partido importante para los malagueños, que pueden dar un paso importante después de la renuncia del Prometey ucraniano. Un duelo que analizaba en la previa Mihai Silvasan, el corazón del Cluj y el entrenador que ha hecho casi de todo en el club y que ahora los tiene en una posición inimaginable no hace tanto. En sus palabras queda clara la trascendencia del enfrentamiento.

"Será un partido con un equipo muy fuerte. Básicamente, la mitad de su equipo cambia en comparación con el partido de la primera vuelta. Cuentan con cinco jugadores nuevos que han regresado de lesiones o han sido fichados recientemente. Sus últimos encuentros fueron exitosos en la ACB,. Derrotó al Fuenlabrada por 20 puntos, perdió ante el Real Madrid por un punto y luego perdió ante el Murcia, también por un punto", analizaba el entrenador, poniendo en valor la metamorfosis que han vivido los cajistas desde que recibieron a los rumanos en el Carpena: "Será un choque disputado, hay dos equipos agresivos que juegan físicamente. Lo que nos importa es darlo todo mental y físicamente para acercarnos a la victoria".

El Cluj Napoca si ganaquedará primero del Grupo K y será equipo del Top 8. "Nuestro objetivo es ganar y no pensar en otra cosa. No sé si habrá más presión o no sobre una posible clasificación. Intentamos tener la misma mentalidad, es decir, no pensar en lo que puede pasar en términos de clasificación. Pensamos en cómo hacer nuestro trabajo de posesión y acercarnos a la victoria al final", explicaba Silvasan: "Esta es nuestra mentalidad. Intento evitar discusiones sobre la clasificación, queremos estar centrados en el partido".

No hay billetes y serán 3.000 los aficionados que empujen a los locales, el máximo posible en el pabellón por las restricciones producto de la pandemia por el COVID-19. "El apoyo de la afición será sumamente importante, estoy convencido de que nos ayudarán a tener la energía necesaria para ganar. Hubo un gran interés, las entradas se agotaron relativamente rápido antes de este partido y creo que el pabellón se acercaría a su capacidad máxima, si no hubiera restricciones. Espero darles un espectáculo en el campo y la victoria al final. Los muchachos están motivados y concentrados para el próximo partido", aseguraba el técnico: "Sabemos que es un choque importante. El equipo siempre ha estado motivado por partidos como este. Así es como me siento ahora. Obviamente, nos encontraremos con un oponente fuerte, cualquier cosa puede pasar. Es importante estar cerca del 100% y hacer todo lo que podamos. El equipo está completo, no tenemos ningún problema con las lesiones".

También habló en la previa Elijah Stewart, un hombre importante en el rival de los malagueños. Tercer máximo anotador tras Brandon Brown y Patrick Richard. "Es un partido que tenemos que ganar. No sabemos cuál será la situación tras la retirada de Prometey. Tenemos que hacer nuestro trabajo y ganar. Los aficionados son muy importantes, aportarán energía al pabellón e intentaremos no defraudarlos. Queremos jugar nuestro juego. Me encanta el ambiente en casa y no veo la hora de jugar", terminaba el alero..