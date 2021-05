Con la mirada puesta en Badalona

El Unicaja no juega, pero casi. En Badalona hay un partido de trascendental importancia para los intereses del equipo malagueño (18:30 horas). El Morabanc Andorra es el principal rival por conseguir ese último billete hacia el play off, pero sucede que, además de ganarlo todo, los cajistas necesitan una derrota de los del Principado. Es un encuentro propicio porque el Joventut todavía tiene objetivos en juego (el último es frente al descendido Acunsa GBC en casa). Aunque estará en las eliminatorias por el título, aún tiene opción de pelear por la sexta plaza. Eso sí, tiene que hacer pleno de victorias y que el San Pablo Burgos lo pierda todo. De momento, las cuentas salen. El premio sería evitar al Real Madrid o el Barcelona. Los de Fotis Katsikaris están con 17-18, por el 16-18 de los de Ibon Navarro, a los que favorece el average en caso de empate.

Pese a pasar dos brotes de COVID-19, el Andorra sigue en pie y busca ponerle la guinda a una temporada muy compleja. "El equipo está contento y está en un buen momento y vamos a intentar ganar un equipo como el Joventut poniendo el 200 por ciento porque con las bajas que tendremos es lo que tenemos que hacer", explicaba en la previa Ibon Navarro, que hablaba de la posibilidad de estar entre los ocho primeros: "Es evidente que visualizar las posibilidades de play off nos ha llevado hasta aquí pero ahora que estamos más cerca sólo nos podemos centrar en jugar bien y en eso estamos de estar concentrados". "Tenemos un rival muy duro que está haciendo una gran temporada", afirmaba Jeremy Senglin, consciente de lo que hay en juego: "Las circunstancias del partido son importantes para que varios equipos estamos en una situación similar en la lucha por el play off". Se lo perderán Tyson Pérez y Tunde.

Quiere apurar la Penya sus opciones porque ser sexto no es baladí. Hay mucho en juego para el proyecto, donde no está asegurada la continuidad de Carles Durán y alguna pieza clave, en estas semanas. "Estos días posteriores al duelo con TD Systems Baskonia nos han servido para prepararnos para el play off, trabajar cosas que nos pueden servir en un futuro, pero también nos han ido bien para descansar, ya que ahora viene una semana intensa. La mejor manera de llegar al play off es derrotando al Andorra y al Bilbao", aseguraba el entrenador catalán, que comentaba el reto de la sexta plaza: "No depende de nosotros, pero aspiramos a ser sextos. Tenemos que intentar sumar las máximas victorias posibles y esperar a que el Burgos falle".

"Es un club que está haciendo muy bien las cosas, son muy competitivos y siempre nos ha costado mucho derrotarlos. Sobre todo, tienen tres jugadores que ahora mismo son determinantes: Jeremy Senglin, David Jelinek y Clevin Hannah. Además, tendremos que estar muy atentos a los primeros segundos de posesión, ya que corren mucho y juegan con mucha libertad", añadía Durán, mientras Albert Ventura ponía en valor la temporada del Andorra: "Han tenido una temporada muy irregular, con bajas y parones por COVID-19. Ahora están jugando bien, acumulan cuatro victorias seguidas y han logrado encontrar el ritmo. Son un rival peligroso". Puede volver Xabi López-Aróstegui. A Badalona estará pendiente el Unicaja, que depende mucho de lo que ocurra en la pista del Olímpic.