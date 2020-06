Algo se mueve en el baloncesto europeo

El Partizan de Belgrado anunciará este viernes si juega la Basketball Champions League o la Eurocup. Es una decisión de más calado de la que pudiera parecer y a la que el Unicaja está atento, por más que no tenga intención a día de hoy de transitar ese camino. Pero no obsta para que desde Los Guindos se miren los movimientos que hay en la canasta continental, que se mueve. Eduardo García, no obstante, admitía la semana pasada que no había un planteamiento serio de cambio.

El mítico equipo serbio, campeón de la Euroliga en 1992 y vivero de un buen puñado de jugadores de calibre NBA en los últimos 30 años, se ha rearmado tras tiempos delicados económicamente. Tras ser un asiduo a la Euroliga en la década anterior, el Estrella Roja volteó la situación en Serbia, dominó y ahora es quien tiene el pie en la Euroliga. Y el Partizan aspiraba a meterse vía Eurocup (tenía el factor cancha hasta la final si hubiera pasado eliminatorias) tras obtener el mejor balance del Top 16. La decisión de la Euroliga de reiniciar con los 18 mismos equipos la próxima temporada ha dolido en Belgrado. El miércoles sacó una nota en la que se afirmaba que había división en la directiva y que este viernes se comunicaría esa decisión. Se está presionando, como el Virtus, a la Euroliga para que garantice un puesto más adelante.

La FIBA, a través de su Champions Basketball League, intenta quitar piezas estratégicas a la Euroliga. De los tres equipos turcos que participaron en la no acabada Eurocup, Darussafaka y Tofas Bursa han anunciado su marcha a la Champions, falta por ver qué decide el Galatasaray También se cambió el Rytas lituano. Dos campeones de la Eurocup. Cedevita y Buducnost también tienen una proposición seria de la FIBA. En los Balcanes está ahora el juego estratégico. El Panathinaikos amaga con marcharse a la FIBA, pero no consuma desde años atrás.

En el Unicaja es algo que no se ha planteado de manera seria, ese salto de la Eurocup a la Champions, esfera en la que estuvieron esta temporada Tenerife, Zaragoza, Burgos y Manresa. Años atrás, el Unicaja estuvo en Suiza, sede de la FIBA, para una reunión en la que se expusieron las líneas maestras del nuevo proyecto. Era justo cuando la Euroliga había decidido que el club malagueño no volvería a renovar su presencia en la competición, algo que escoció. La imagen de la cara de Jordi Bertomeu en billetes de dólar en la grada del Carpena es recordada. Y no olvidada por el dirigente catalán. Como cada año, hace unas semanas el Unicaja recibió la misiva de la FIBA para alistarse a la competición, con condiciones que no difieren significativamente de lo que se percibe por participar en la Eurocup y sin el aliciente del "ascenso" a la Euroliga.

Años atrás, era prioridad absoluta en la FIBA captar clubes españoles de máximo nivel. El baloncesto español era conocido como "The Market" (El Mercado) por la penetración de la canasta en el país, tenía un especial atractivo para el organismo supranacional para esa consolidación esperada. Pero el Unicaja no recibió ninguna oferta sugerente para cambiar de caballo y llevar tantos años en la estructura de la Euroliga, por más que haya habido más de un desencuentro con Jordi Bertomeu, objetivamente una competición sin par entonces con la Champions, hizo permanecer.

Algo que, parece, sí se está produciendo en otros países ahora. Tolga Öngören, director general del Tofas Bursa, equipo al que se midió el Unicaja en el Top 16 de la Eurocup, explicaba los motivos de la decisión. "El formato de la EuroCup comenzó a ser una carga para los clubes. El único objetivo de un equipo turco en Eurocup es jugar en la Euroliga. Aunque seas campeón en Turquía, no puedes ir a la Euroliga. Los finalistas y campeones de Eurocup son los únicos que van a Euroliga. Y en tu primera temporada en Euroliga debes mantenerte entre los ocho primeros para mantener su licencia y continuar en la competición. No lo encontramos sostenible", decía el dirigente turco: "Los movimientos financieros y deportivos de la Champions en los últimos dos años son importantes. También participan prestigiosos equipos de Europa. Creemos que la estructura organizativa y funcional de BCL es mejor que la Eurocup. La Liga de Campeones de Baloncesto puede rivalizar con la Euroliga en unos pocos años. Cuando miramos a sus patrocinadores, son más fuertes que Eurocup, que es una puerta para la Euroliga, pero las condiciones que ofrece la Liga de Campeones son más atractivas. El acuerdo no se puede revelar, pero puedo decir que nuestro acuerdo es más ventajoso que Eurocup".

La reflexión de Öngören es compartida cada vez por más dirigentes fuera de ese selecto grupo de licenciados y adyacente. Por más que pueda parecer que la deserción de equipos importantes en rango Eurocup pueda hacer más sencillo que el Unicaja consiga su plaza en la Euroliga, puede tener el efecto contrario, que la Euroliga cierre aún más la competición con los proyectos que considere estratégicos. Ya habló Bertomeu de los Balcanes, de un segundo equipo en Italia, siempre recuerda que Londres y París son sus anhelos... No hay más hueco para España, sobre todo desde la perspectiva de que el Valencia se ha hecho fuerte y ha sobrepasado en inversión al club malagueño, también en resultados en las últimas temporadas. Un quinto equipo español no vuelve loco a Bertomeu.

"Si la FIBA tiene interés en forzar la máquina para tener una competición que supere a la Euroliga y la Eurocup tiene que dar un paso adelante y ese paso no lo ha dado. Ellos lo intentaron pero no consideramos que daban los pasos necesarios. Lo más seguro, por supuesto, es que juguemos la Eurocup, pero no descarto una opción que sea mejor para el club. Es posible que algunos vean bondades, casos del Rytas o el Darussafaka, que han cambiado. He visto al presidente del Panathinaikos decir palabras grandilocuentes y que se iba, pero no remata. Ahora mismo, el formato de la Champions tiene que mejorar para que dé opciones a equipos como el nuestro", era mensaje de Eduardo García la semana pasada. El Panathinaikos dará una conferencia de prensa también el martes próximo.