Los capotes de Ibon Navarro a Fotis Katsikaris

Se cumplen 20 días desde que Ibon Navarro se puso de manera oficial al mando del Unicaja. Tres semanas donde ha podido jugar únicamente dos partidos el equipo malagueño por la no clasificación para la Copa del Rey y la llegada de la ventana de febrero. Unos días que el vitoriano está tratando de aprovechar para acelerar su adaptación e ir implantando su filosofía entre la plantilla.

Ha dado varias entrevistas el técnico, que de momento no ha rehuido el contacto con los medios de comunicación. Incluso el club organizó un desayuno informal para que los profesionales conociesen al nuevo entrenador. Y en sus apariciones públicas hay un mensaje que llama la atención porque habitualmente suele ser más comedido en el gremio. Navarro no ha dudado en lanzar capotes a Fotis Katsikaris, al que sustituía. “No es una cuestión de entrenadores, es de jugadores, de cambios. No son agradables. Yo le tengo mucho aprecio personal y profesional a Fotis y sé lo que estará pensando”, aseguraba después de ganar en Fuenlabrada, aunque ya en la presentación hacía alguna referencia.

No perdió la oportunidad tampoco en su atención a los medios. Era cuestionado por si le sorprendía la salida del griego. “¿Sorprender? Sí porque quedaba mucho y a mí me parece que Fotis Katsikaris me parece uno de los mejores entrenadores que hay en la liga por su trayectoria. Te sorprende, evidentemente”, explicaba, mientras ampliaba: “El entrenador que se va de Andorra es el mismo que llega al Unicaja. No es cuestión de si Ibon Navarro es mejor que Fotis Katsikaris, no tiene nada que ver con esto. Es una cuestión de los jugadores. Hay un cambio, hay un cambio de la voz que te habla, de las formas en las que se entrena, de las formas en la que se manda el mensaje... Tengo tanto respeto y admiración por el trabajo de Fotis que voy a intentar utilizar todo lo que pueda, es muy bueno”.

Habla aún mejor de él ya que Katsikaris aún pertenece al Unicaja en una situación incómoda para ambas partes. No llegaron a un acuerdo para resolver el contrato que les une hasta 2023 y el entrenador trabaja a diario en Los Guindos haciendo informes de equipos y jugadores. En este mes tendrán un acto de conciliación para tratar de evitar el juzgado, aunque de momento las partes están separadas.