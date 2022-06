Un MVP de la Eurocup para la fase previa de la BCL

Movimiento de mucho calibre en uno de los equipos de la Basketball Champions League. El Tofas Bursa anunció el fichaje de Rob Gray, un jugador que esta temporada estuvo disputando la Euroliga con el AS Mónaco. Perdió relevancia el escolta en el conjunto francés con la llegada de piezas importantes para el perímetro. No hay que perder de perspectiva que es un equipo que se quedó a las puertas de la Final Four. Aún así en la Jeep Élite, que perdieron en el quinto partido de la final frente al Asvel Villeurbanne, estuvo por encima de los 10 puntos. Un refuerzo de quilates para los turcos, que disputarán la fase previa de la tercera competición europea.

Puede ser uno de los rivales del Unicaja. De hecho, los otomanos son uno de los clubes con más potencial en esta criba que hace la FIBA para acceder a la fase de grupos. Es curioso porque los malagueños y el Tofas se midieron hace un par de años en el Top 16 de la Eurocup. Sintomático. Ahora los de Bursa tendrán a Gray, un consumado tirador. Precisamente del segundo torneo continental fue MVP de las finales cuando los monesgascos alzaron el título con unos promedios cercanos a los 20 puntos. Ahora, a sus 28 años, recuperará un rol protagonista y será uno de los grandes nombres de la BCL. En todo caso, más nivel para esa fase previa tan importante para los cajistas.