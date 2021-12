10-10 es el balance del Unicaja tras los primeros 20 partidos de esta temporada. Le queda uno en Miribilla la próxima semana antes de cerrar el 2021. Un 50% de victorias insuficientes a todas luces y que necesita mejorar si quiere cumplir con unos mínimos. 10 derrotas, que supone algo más de un tercio de las que se cosecharon la pasada campaña, con seguridad una de las peores en este siglo. 25-28 fue el cómputo global en la 2020/21, un curso donde no estuvo entre los 30 mejores equipos de Europa y donde se quedó fuera del play off en España, firmando una undécima posición.

Hubo múltiples cambios en el club de Los Guindos. Presidencia, dirección deportiva y plantilla. Permaneció la figura de Fotis Katsikaris, el que se consideró el entrenador sobre el que construir, no de cero porque las obligaciones contractuales lo permitieron, un proyecto. Más bien, retomar una idea que había dado buenos resultados y había ilusionado no hace tanto. De momento, el griego no consiguió revertir una tendencia a la baja que continúa camino al 2022. Sí que dotó de un gen competitivo mayor a los cajistas, pero es insuficiente hasta ahora para que el casillero de victorias vaya cogiendo peso.

La ACB es la competición donde de manera clara hay un margen de mejora mayor. Un pobre 6-8 para estar con unas opciones reducidas de estar en la Copa del Rey. Quedan tres partidos para el corte y las posibilidades de viajar a Granada en febrero son exiguas. Habrá que hacer pleno y después mirar un average que va a ser decisivo. Falta fiabilidad en el Carpena, donde ahora marcha con un 4-3. El Herbalife Gran Canaria (con una canasta en el último segundo), el Barcelona y el Joventut se llevaron premio de Málaga. Demasiado si se quiere pelear por estar entre los ocho primeros. Pero el 2-5 a domicilio es una herida que escuece. Algunas de esas derrotas fueron feas, aunque también es cierto, con matices que podían discutirse, que compitió en el Buesa Arena y en el WiZink Center.

Mejor cara tuvo en la Basketball Champions League, aunque es obligatorio resaltar el bajo nivel de la competición en esta primera fase. No es restar méritos al primer puesto, simplemente dar fe de la realidad. Una cosa no quita la otra. Pasó con 4-2 el Unicaja, aunque es cierto que las dos derrotas fueron dos puñales. La primera en Dijon puso sobreaviso y la segunda, hace unos días, en Grecia ha levantado muchas costuras. De hecho, el ambiente es tenso porque una puesta en escena así es inadmisible. De hecho, Juanma Rodríguez reconoció públicamente que se están estudiando todas las opciones. Ahora vendrá un Round of 16 que será más exigente y que dependiendo del play in puede subir el listón varios peldaños.

Es un análisis breve del primer parcial del Unicaja, que por ahora no puede tener el aprobado. El rendimiento en la ACB penaliza mucho. La clasificación para la Copa del Rey será la que marque realmente esta nota. No obstante, la importante será la de junio y para ello aún quedan meses donde cambiar el rumbo. Se está en el mercado para un refuerzo de cara al juego interior, que no salvará muchos de los defectos pero debe ayudar. Puede ser que no llegue. Lo más inmediato es que frente al Surne Bilbao Básket cerrará un 2021 cuya segunda parte tampoco ha dado más alegrías. Necesita mejorar.