Juanma Rodríguez: "Si hay que tomar alguna medida, se tomará"

Además de Fotis Katsikaris y Darío Brizuela, Juanma Rodríguez fue otro de los miembros del Unicaja que habló después de la debacle en Grecia. Una derrota que escoció y que puede dejar consecuencias. Sobre ello habló largo y tendido el director deportivo cajista, que pedía disculpas a los aficionados. "Me gustaría pedir perdón a nuestros aficionados por el partido, por la imagen que dimos en Grecia aunque no nos jugáramos nada. La imagen y cómo se desarrolló el partido no son propios de este escudo, de esta camiseta, de esta afición y de este patrocinador. Trasladarle un mensaje de que vamos a hacer todo lo posible para revertir esta situación e imágenes así no se vuelvan a repetir", aseguraba en Ser Deportivos Málaga.

"Estamos preocupados, pero vamos a intentar apoyarnos entre todos en estos momentos de dificultad. Sumar y que sobre todo que esa imagen cambie y el equipo mejore, progrese y gane partidos", continuaba el malagueño, que era duro sacando conclusiones después del dantesco tropiezo en El Pireo: "Se revierte entre todos sumando y apoyando y que cada uno haga autocrítica. Examen de conciencia de todos los que estamos en el club, evidentemente los protagonistas son los jugadores y el cuerpo técnico. Todos deben hacer esa autocrítica. Todos sabemos que hay muy buenos equipos que te pueden ganar, pero lo que es innegociable, para esta camiseta que pesa mucho y para este club que tiene la afición que tiene, es el esfuerzo, la lucha y el sudar hasta la última gota de sangre para intentar ganar. Si después el otro equipo te gana porque tiene más acierto o ha jugado mejor le das la mano, te vas a casa y al siguiente día vas a entrenar para mejorar. Ese va a ser el mensaje".

El director deportivo tiene pendiente una conversación con la plantilla, principal responsable del descalabro. "He hablado con el presidente y con el entrenador y con los jugadores ya tendré tiempo, estas cosas hay que hablarlas cara a cara en persona. Transmitirle esto, que no vamos a permitir que un equipo como el Unicaja, aunque no se juegue nada... Que cuando un jugador se pone esa camiseta sabe lo que tiene que dar aunque no esté acertado. No digo que hubiera mala actitud, pero lo que transmitieron y se vio, donde no hubo ninguna opción en el partido, no gusta y es lo que tenemos que cambiar", explicaba.

¿Qué medidas se van a tomar después de esta derrota? "Estamos estudiando absolutamente todo, estamos preocupados por la situación. Si hay que hacer algo ya se comunicará. Estamos en el mercado para todo siempre porque puede haber contratiempos o bajo rendimiento y si hay que tomar alguna medida, se tomará", afirmaba tajante, aunque dejando un importante mensaje entre líneas: "Lo que tenemos que intentar hacer es que este grupo, que creo que tiene muchas virtudes, tanto los jugadores como el cuerpo técnico, hagan autocrítica, reaccionen y cambien el chip para ir a Bilbao con el cuchillo entre los dientes y ganar".

Cuestionado por si se plantean en Los Guindos la destitución de Fotis Katsikaris, Juanma Rodríguez era claro. "No focalizaría en el entrenador, es un problema que tiene el club, que no funciona su primer equipo de baloncesto. Tenemos que entre todos ayudar. Hablaremos con el entrenador y los jugadores y no focalizaría en una persona porque hubo un cuerpo técnico en el banquillo y unos jugadores en la pista. Esos son los que tienen que sacar esta situación, cambiarla y sobre todo que la afición y el patrocinador estén orgullosos del equipo. Es innegociable es el esfuerzo, actitud, compromiso y deseo de ganar", exponía, para después contestar sobre si el mensaje del griego no llegaba a los jugadores: "Yo creo que Fotis es un entrenador con mucha experiencia. Estaba destrozado después del partido y la mañana siguiente, es el primero que quiere revertir esta situación. Lo que tienen que hacer los jugadores es que si tienen alguna duda es comunicarse con el entrenador e igual él, y más en una situación de dificultad como la que estamos. Vamos a procurar poner los medios para que eso se produzca y esto cambie. Yo no lo noto".

Se le preguntó también por su opinión de la rueda de prensa que dio el entrenador cajista, donde habló de un entorno negativo en referencia a la prensa. "Los entrenadores son personas que cuando se ganan los partidos se alaba mucho el rendimiento de los jugadores y viven en una soledad permanente en el ejercicio de su profesión. En una situación no agradable entiendo que estuviera decepcionado y en un momento dado transmitiera lo que él sentía. También lo vamos a hablar con él. Ahora necesitamos el apoyo de todo el mundo y los mensajes tienen que ser en esa línea. Hablaremos con él este tipo de cuestiones, lo ayudaremos y que no se sienta en esa soledad, que se sienta apoyado y seguro que en próximas ruedas de prensa los mensajes serán otros", terminaba el director deportivo malagueño, que evitaba hablar de fracaso si el Unicaja no está en Granada en febrero: "La palabra fracaso nunca me gusta porque parece todo un desastre. Tenemos opciones y las vamos a pelear hasta el último momento. ¿Que luego no nos metemos? Será el momento de analizarlo. Quedan tres partidos, yo soy optimista por naturaleza. Creo que vamos a ganar en Bilbao y los dos partidos de casa e igual nos metemos en la Copa. La palabra fracaso en una liga tan igualada donde se vaya a decidir seguramente por el average... ".