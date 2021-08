De nuevo en el mercado

Se había incidido con contundencia en un par de ocasiones en esta semana que la plantilla del Unicaja estaba cerrada. Las declaraciones fueron contundentes de dos de las personas más importantes en la estructura del club, Antonio Jesús López Nieto y Juanma Rodríguez. Si acaso el presidente dejó la puerta entornada a una oportunidad irrechazable. Sucede que el deporte tiene un alto porcentaje de imprevisibilidad y el equipo malagueño, horas después, se encuentra en el mercado y trabajando de manera intenta para reforzarse. Los problemas físicos de Marco Spissu, que derribaron la operación que culminaba en su fichaje, deja un hueco importante en el plantel.

El director deportivo y Fotis Katsikaris están manos a la obra para cerrar el movimiento cuanto antes. Se está a unas alturas y urge disponer del elegido lo más pronto posible. No hay que olvidar que la pretemporada comienza este sábado y precisamente en la posición de base ya falta Alberto Díaz. No se descarta que el fichaje pueda cerrarse en este fin de semana. Ya han llegado numerosos ofrecimientos a Los Guindos, conscientes las agencias de representación de la necesidad malagueña. No obstante, el abanico es bastante más reducido que hace unas semanas. Pese a ello, hay oportunidades aún apetecibles.

Conviene apuntar que la partida disponible para fichar a Spissu era más bien baja, pese a que se tenía que pagar cláusula al Dinamo Sassari. Y Juanma Rodríguez ya dijo que la caja estaba vacía. Sirva para dar algunas pistas del jugador que está por venir. Un aspecto positivo es que puede ser extracomunitario ya que sólo Tim Abromaitis cuenta con esa condición en el vestuario. Abre considerablemente la baraja para poder elegir. Se busca un perfil de director de juego, que se considera el complemento ideal para Alberto. Sea como fuere, también es clave lo que ofrezca el mercado en estas circunstancias.

El Unicaja acelera para cerrar un fichaje bastante importante, de trascendencia en la configuración de la plantilla. Es una de las posiciones donde se debe dar un salto. El tema de Michael Eric se cerró rápido y con discrección, siendo esta última un objetivo de las personas que ahora están al mando. Hay movimiento en Los Guindos para incorporar al jugador que ocupe el lugar que deja Marco Spissu.