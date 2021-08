López Nieto" Escuché al CEO de la BCL y me encantaron sus palabras"

Antonio Jesús López Nieto lleva poco más de una semana al mando del Unicaja. Con su llegada se abre una nueva era. Un reto estimulante para el ex árbitro internacional. "En la vida todo tiene un principio y un fin. Después de 18 años en el arbitraje y 16 en la designación, tenía cubierta una etapa. Estaba cómodo. Podía seguir perfectamente. Fue un reto nuevo. Quizás con 50 años no lo hubiese aceptado, pero con 63 es el culmen. No creo que sea un club en crisis, es el quinto presupuesto. El club ha sido estable, tiene una entidad detrás muy sólida. Es un reto importante. Vengo a aportar conocimiento y experiencia", aseguraba en su primera entrevista en el cargo en Radio Marca Málaga.

El malagueño defendía con argumentos el paso a la BCL. "Un club tiene que potenciar sus fortalezas, el Unicaja tiene muchas. Tiene un presupuesto estable. Ha hecho fichajes muy entonados en el mercado, una plantilla con fortalezas... No creo que sea un impedimento jugar la BCL. Mis jugadores y el entrenador son los mejores de Europa. Jugar la BCL no es un paso atrás. No podemos jugar una competición que nos pueda generar pérdidas y problemas a futuro. Escuché al CEO de la BCL (en referencia a Patrick Comninos), me encantaron sus palabras. La gente cree que hemos dado un paso atrás, se ha vendido así. El problema de la Euroliga es el endeudamiento posterior. Es para clubes de fútbol, con una financiación distinta", afirmaba.

"Si viniese una oportunidad estratosférica estaríamos abiertos. Pero ahora mismo no necesitamos nada", explicaba, con un discurso que casaba con el del director deportivo Juanma Rodríguez, mientras alababa a uno de los fichajes: "Barreiro era muy cotizado en el mercado. Hemos tenido otras negociaciones difíciles. Conseguimos renegociar las cantidades, creo que lo podríamos haber controlado de otra manera. No me voy a meter en la elección de jugadores, pero sí en los parámetros económicos".

López Nieto continuaba dando detalles. "Yo marco los tiempos, pero escucho a los que saben. Vamos a trabajar en conjunto. Sin mis mecánicos no llego a ningún lado. 20 ojos ven más que dos. Quiero comunicarme a los aficionados de manera clara y nítida. Soy un aficionado al básket, un simple aficionado. No tengo la capacidad para decidir quién juega bien o mal. Sé lo suficiente del núcleo del juego. Soy un hincha metido a presidente en la parcela deportiva. Perdón por la vanidad, vengo de un grupo superior. Marketing, tema jurídico, derechos audiovisuales. El fútbol está más desarrollado en todo eso", razonaba: "Lo importante de un presidente es que entienda del negocio. Es lo que intento conocer y potenciar. En lo deportivo lo hemos puesto en manos de Juanma Rodríguez. Un club con identidad nacional. Que la gente que pase por el Unicaja tengan el orgullo de pertenecer a este club. No me voy a meter en si Eric es un gran cinco, lo han decidido los que saben".

"Lo que quiero es hacer cosas importantes para que el Unicaja esté en los primeros puestos del ranking nacional. A la larga espero que se vean los resultados. El club no se puede decir que esté en crisis, ha tenido peores resultados, pero ha sido estable y es una entidad muy sólida", analizaba el presidente cajista, que daba de nuevo pistas sobre el presupuesto: "Vamos a ser los quintos de la categoría. Estamos contentos con lo que tenemos. Tenemos que maximizarlo y potenciarlo. A partir de ahí, los que saben de baloncesto tendrán un buen equipo y una buena cantera. Hay que ser identitarios. Tenemos gente de fuera, pero tienen que crecer de la cantera. Hay que seguir mamando de las raíces".

El malagueño anunciaba que se desplazará con el equipo a los partidos. "Como responsable tengo que estar en los sitios donde se deciden las cosas. En principio mi idea es ir a cada partido, es mi obligación en los momentos difíciles. Quiero estar, quiero ver cómo se hacen los partidos. Conectarme con el resto de clubes, posicionar al Unicaja", termina López Nieto, que mandaba un mensaje a los aficionados: "Quiero una afición exigente, que entienda de baloncesto. Aquí la gente entiende de baloncesto, y de cariño. Estamos preparando una campaña para acercarlos. Tengo cita con varios aficionados. Estoy a su disposición. Voy a escucharlos a todos. El jugador que se ponga nuestra camiseta tiene que morir con ella. Quiero que sea un orgullo para todos los que visiten el pabellón".