Yannick Nzosa, no al Draft Combine

Quedaba la duda de qué haría Yannick Nzosa en estos días, donde la próxima semana se celebra el Draft Combine en el Wintrust Arena y el Marriott Marquis de Chicago. No acudirá finalmente el jugador del Unicaja, que no aparece en la lista oficial de más de 70 jóvenes que publicó la NBA.

Era una petición de los agentes del congoleño, en un evento que era importante para él de cara a escalar puestos en el Draft después de una temporada aciaga. Una iniciativa donde los jugadores tienen la oportunidad de entrevistarse con franquicias de la NBA y participan en partidos, así como ejercicios de tiro, fuerza y habilidad. No dispondrá de esa bala el cajista, al que no le cuadraban los tiempos después de que el equipo malagueño no le permitiese marcharse hasta que disputase el último partido de la ACB en Lugo el sábado.

Ahora habrá que ver los siguientes pasos que da Nzosa, que aún tiene margen para borrar su nombre de esta edición del Draft. Es un escenario que es posible y que significaría automáticamente que se queda otro año en Europa. Este curso ha bajado muchos puestos y aún tiene varios años para dar el salto.