Yannick Nzosa se apunta al draft de la NBA

No ha sido la temporada esperada para Yannick Nzosa. Su inusual irrupción, estruendosa, en el baloncesto profesional con sólo 16 años hacía pensar en un crecimiento mayor tras su gran impacto en sus primeros meses con el primer equipo del Unicaja. Pero no ha sido así. Los caminos hasta la cima no son rectos, hay vericuetos, bajadas, valles y picos. El pívot congoleño está ahora en una encrucijada. Hace unos meses renovó hasta 2026 con el club malagueño. El objetivo confeso es llegar a la NBA, aunque ahora mismo sus acciones no cotizan igual que a comienzos de temporada, donde se le veía un Top 10 cuando se presentara. Las previsiones de las webs especializadas le sitúan, en el mejor de los casos, mediada la segunda ronda.

Este domingo terminaba el plazo para que Yannick Nzosa, como todos los jugadores nacidos entre 2001 y 2003 que lo desearan, presentara su candidatura a entrar en el draft de la NBA. El año natural para salir es cuando se cumplen 22 años. Sería en 2025 para el pívot congoleño, que llegó en 2019, aún con 15 años, a Málaga. Y los agentes del jugador habían decidido presentar su nombre. Tienen hasta el 1 de junio para retirarlo (sólo se puede hacer esa maniobra un año, al siguiente que se presenten no pueden retirarse). La idea es que Nzosa asista al Draft Combine, que se celebra del 16 al 22 de mayo. Se trata de un escaparate de varios días en el que los jugadores que salen de la universidad y los internacionales se someten a exámenes médicos, son entrevistados, realizan varias pruebas atléticas y ejercicios de tiro, y juegan en ejercicios de cinco contra cinco para una audiencia de entrenadores, managers y directores generales de la NBA. Es una manera de mostrarse in situ delante de las personas que eligen el futuro de los jóvenes.

Los agentes de Nzosa ya le han comunicado al Unicaja su propósito de que acuda a la cita, que este año se celebra en Chicago. Sucede que el equipo acabará la competición el 15 de mayo, es la fecha de la última jornada de la ACB, aunque es posible que ni los malagueños ni el Breogán tengan opciones de play off y se pueda adelantar al 14 de mayo. De esa manera, Nzosa podría desplazarse en fecha para participar en el evento toda vez que habría acabado la competición. No antes salvo que se llegase a una entente.

El draft se celebrará el 23 de junio. En función de las impresiones que cause y las informaciones de sus agentes se obrará. El jugador tiene una cláusula de salida en torno a los 600.000 euros, la cifra que puede pagar cualquier franquicia sin que cuente para el límite salarial. Tras este año de regresión, hay cierta incertidumbre con su futuro.