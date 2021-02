Mucho ofrecimiento, pero el fichaje está parado

Son tiempos de contradicciones en el Unicaja. Hay ajuste de gastos por la situación económica derivada de la pandemia, con el presupuesto más bajo del siglo XXI, pero hubo que acometer un fichaje exterior (Frankie Ferrari) porque durante semanas el equipo se quedaba sin bases. Y cambiar un entrenador porque había perdido nueve de los 10 últimos partidos. Ferrari no ha salido a pista en dos de los últimos tres encuentros, que se han perdido tras el relevo de Katsikaris por Casimiro.

La endeblez en el juego interior ha sido una constante pese a la irrupción de Yannick Nzosa y de que Rubén Guerrero puntualmente ofrece partidos en los que recuerda por qué se cree en él, como el del Valencia. "Confío mucho en Rubén y Yannick", decía Katsikaris tras la derrota ante el Valencia. No confía en Volodymir Gerun, fuera de la rotación ante el Nanterre y de la convocatoria, tras el regreso de Suárez, ante el Valencia. Hace apenas un par de meses, el presidente, Eduardo García, hacía una encendida defensa del pívot ucraniano, bastante criticado, seguramente con poca culpa suya y más por quienes le vieron unas cualidades que no ha demostrado. Pero no genera mucho interés en el mercado en un momento en el que hay equipos que se mueven, entre ellos algunos de Euroliga (CSKA o Efes) que pueden propiciar un efecto dominó.

Este martes a las 18:00 horas acaba el plazo para fichar algún jugador que pueda jugar en los tres partidos restantes de la Eurocup. Y parece complicado que se cierre una operación relámpago en pocas horas que ahora no está cerca. Hay cierto desconcierto dentro del club porque había un visto bueno desde el Consejo para buscar en el mercado para ver qué opciones existían, pero en las última horas el mensaje es el contrario, que no se fichará. Fotis Katsikaris ha sido muy prudente y contenido desde su llegada hasta hacerse una composición de lugar, son los jugadores que deben salvar las castañas del fuego, pero cada vez es más explícito públicamente cuando se le preguntaba por la necesidad de un refuerzo. Es algo que el técnico griego cree necesario para levantar el vuelo, un interior más atlético y físico que dé empaque. También es algo que muchos jugadores de la plantilla creían desde los primeros compases. Un diagnóstico evidente que no se quiso ver en verano. Y que ahora es difícil. Además de la salida de Gerun, también se ha contemplado, aunque no se ha ido más allá, negociar con Gal Mekel o Dragan Milosavljevic terminar ya la relación y así podrían terminar sus recuperaciones en sus países a cambio de una renuncia a parte de sus fichas. Pero no se ha acometido.

El mensaje, en estos momentos, es el mismo. Hay que sacar jugadores para fichar y no se hará ningún gasto extra. Hay muchos ofrecimientos sobre la mesa pero ninguna concreción y desde varias agencias consultadas se afirma que se ha frenado la comunicación. Perfiles distintos de jugadores, más mediáticos y menos. Un jugador que gustaba era Emanuel Terry, que rescindió su contrato con el Estrella Roja, pero ha preferido seguir la temporada en el Agua Caliente Clippers, de la G-League, con la que jugará la burbuja de Florida en la que se desarrollará esta competición con los equipos vinculados de la NBA. Los nombres de Devin Booker y Greg Monroe, sobre los que informaron Encestando y Eurohoops, también han sido contemplados. El primero, representado por la misma agencia que ahora lleva a Gerun, gustaba pero aguarda mejores opciones y el segundo tenía una mejor disponibilidad tras rescindir con el Khimki y es con el que ha habido una aproximación mayor, pero en el Unicaja no hay visto bueno desde el Consejo para acometer una nueva inversión. Son dos jugadores de caché, de sueldos por encima de la media en la Euroliga.

Otros nombres que han sido ofrecidos, como a equipos que buscan interiores en la Euroliga, son el letón Anzejs Pasecņiks, en la lanzadera de salida de la NBA tras jugar con Washington, o Gustavo Ayón, del que ya se habló tiempo atrás. Firmó por los Astros de Jalisco de su país para acabar la temporada pasada pero vuelve a estar en el mercado. También llegó el ofrecimiento de Chinanu Onuaku, que hace buenos números en el Zadar de Veljko Mrsic, pero tenía cláusula de salida, y el de Festus Ezeli, que fuera campeón de la NBA con Golden State Warriors y que estuvo tiempo lesionado aunque ya se recuperó. Hay otras opciones, más apuesta de futuro que podrían encajar en el contexto actual para testar de cara a la temporada próxima, pero no hay esa decisión para fichar que sí había el año pasado a estas alturas para acometer fichajes.