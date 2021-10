Con un ojo en Brizuela

El lunar de la victoria del Unicaja en su debut en la Basketball Champions League lo puso la recaída de Darío Brizuela. En el día en el que volvió Carlos Suárez y la enfermería cajista quedaba vacía, el destino quiso que el vasco tuviese otro percance físico. Había vuelto el sábado pasado en Murcia después de tener problemas en el tobillo derecho, en el que se volvió a hacer daño en la pista del Nizhny Novgorod. Fue en el último cuarto donde sólo notó que no podía continuar por el fuerte dolor en la articulación.

Entró el fisiterapeuta Mario Bárbara a la pista y fue el que ayudó a Brizuela a abandonar el parqué, casi sin apoyo la zona maltrecha. No volvió a jugar el jugador. Parece que la situación no es tan grave como pudiera parecer y que se encuentra en buen estado. El contexto y su evolución dirán si puede competir este sábado frente al Río Breogán en el Carpena o se decide posponer su regreso. Hay que recordar que la próxima semana no hay BCL. Como ocurrió en el inicio de la ACB, se corrieron cero riesgos después de que se lesionara en el Torneo EncestaRías en Vilagarcía de Arousa. Una articulación de la que viene sufriendo desde que está en Málaga, ya que el año pasado se perdió algún partido por problemas en el tobillo izquierdo.