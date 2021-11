Paso atrás de los Pacers de Domas Sabonis

Los Pacers no terminan de levantar el vuelo y alternan victorias de mérito con derrotas preocupantes. Fue la que perpetraron en la pista de los Pistons, uno de los peores equipos de la NBA en el arranque de temporada. Los de Detroit marchan penúltimos en el Este, ahora con 4-10. Por delante están los de Indiana, con 6-10 y que por ahora no demuestran la regularidad necesaria para poder pensar en pelear por el play off. Lo positivo es que queda mucho. Se les escapó a los de Rick Carlisle una victoria importante en un encuentro que llegó igualado a su fase final y que cayó del lado de los locales. Decisivo Jerami Grant, en su condición de jugador franquicia, con 19 puntos. 18 metió Cory Joseph. Con 16 puntos, ocho rebotes y seis asistencias terminó Cade Cunningham, vigente número uno del Draft.

Domas Sabonis volvió a firmar buenos números, esa esa línea constante de brillantez estadística. 15 puntos y 11 capturas para el canterano del Unicaja, cuyas actuaciones no están sirviendo para que su equipo sume victorias de manera fluida. Malcolm Brogdon volvió a liderar a los de Indiana con 20 puntos, cinco rebotes y cuatro pases de canasta. 18 anotó Caris LeVert. Un paso atrás de los Pacers, que esta semana se medirán a los Charlotte Hornets en la madrugada del sábado al domingo. Otra prueba de nivel frente a un equipo que está dentro de los ocho mejores.