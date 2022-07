Un patrón muy claro con los fichajes

El Unicaja va avanzando en la composición de la plantilla para la temporada 2022/23. El molde está claro. El jugador más joven de las cuatro incorporaciones confirmadas es Dylan Osetkowski el jugador más joven, que cumplirá 26 años este mismo año. Y en esa misma línea van los que están más cerca de llegar, Will Thoms y Tyler Kalinoski, ambos estadounidenses con pasaporte europea, georgiano y belga. El rendimiento inmediato es la consigna, frenar la caída y subir posiciones en un escalafón en el que cada vez se está más abajo. Puede quedar la duda de si, a expensas del cierre, faltarán piernas. Pero el calendario de la BCL da más tregua. Es el proyecto que se está diseñando se prescinde de gente de la casa (Guerrero, Alonso y Nzosa, éste como cedido), de otros jugadores que no ofrecieron un rendimiento regular (Bouteille) y también de alguno como Jaime al que en última instancia se recurrió sin éxito. Jugará la próxima temporada en el Lenovo Tenerife. La llegada de Thomas no descarta a Abromaitis, pero sí pone más complicada su continuidad.

Con Thomas no está cerrada la negociación pero va bien. El Valencia Básket no quiere al jugador, sobre el que tiene derecho de tanteo. En las gradas del Pabellón El Limón de Alhaurín de la Torre se podía observar el martes a Chechu Mulero, director deportivo del club taronja, dialogando con Guillermo Bermejo, representante de U1st, la empresa que desde hace unos años lleva los asuntos del ala-pívot de Baltimore, que en su etapa malagueña trabajaba con otra agencia. Al jugador le convence la idea de venir a Málaga. No es barato, pero con Thomas se cree en el Unicaja que se puede dar un salto pese a sus 36 años. En sus dos años en Málaga, por ejemplo, jugó 150 partidos de 150 posibles. En sus dos últimas temporadas sí recibió descansos en la Liga de Rusia y en la de Francia con el Zenit y el Mónaco, pero jugó 39 duelos, todos, de Euroliga a las órdenes de Xavi Pascual, y 34, sí tuvo un pequeño problema físico, con los monegascos esta temporada. Cerrar la liberación del jugador por el Valencia es el último obstáculo para que Thomas regrese a Málaga seis años después de irse. No debe haber problemas.

En el caso de Kalinoski, es otro jugador ya en la treintena (los cumplirá a final de año). Tras salir de la universidad que Stephen Curry hizo grande, jugó en Chalon (Francia), en el Apollon chipriota, dos años en el Antwerp belga (pasaporte que obtuvo a final de 2021 y que le hace más interesante), uno en el Banvit turco y uno en el Brescia italiano, con el que jugó en el Carpena. Llegó a tener una temporada en Bélgica con un 59% en triples en competición europea. En competición nacional, se ha movido entre el 42.4% y el 47% de Lugo en las cinco últimos temporada. El cuadro gallego, que no tiene derecho de tanteo sobre él, da por perdido al jugador, que saldrá a otro lugar. Puede ser Málaga, aunque aún no está tan cerrada la transacción.

Sí es posible que quede algún fichaje para semanas posteriores, incluso con la pretemporada empezada. Con el esqueleto hecho, es más fácil tener calma para esperar gangas.