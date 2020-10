Pepe Pozas se rinde a Alberto Díaz: "Es de otro mundo, como un robot"

Por enésima vez vuelve a Málaga Pepe Pozas. Marcada como siempre la fecha en el calendario para el paleño, esta visita tiene las connotaciones de la pandemia del COVID-19. El partido, como ya se conocía, es a puerta cerrada. "Será complicado por no decir imposible verlos a todos. A lo mejor a mis padres y poco más. Esta es una de las cosas de la pandemia, no poder acercarte a tus seres queridos ni cuando vas de viaje a Málaga. Pero es lo que hay", admitía el base en una entrevista con El Correo Gallego: "Siempre es especial. Además de porque es mi ciudad por el tema del equipo, la gente que conozco, siempre tengo ganas de ver a muchos amigos que por suerte tengo en el equipo contrario".

Asentado en Galicia, séptima temporada en el Obradoiro, es una pieza esencial para Moncho Fernández. Le van bien las cosas al equipo gallego, que marcha con un balance de 5-4. Tiene una plantilla de jugadores interesantes, sobresale el lituano Birutis, y están encajando las piezas. "El trabajo diario está siendo buenísimo. El nivel que está poniendo cada jugador cada día es muy alto y eso nos ayuda a ir a todos los partidos confiados en que los podemos luchar y ganar. Ahí ya viene luego después todo lo demás. El ritmo, la confianza, pensar que cualquiera puede anotar, hacer cualquier cosa y que todos estamos a una en defensa. Se ve no solo en los resultados que sería obvio ir a ellos, sino en la dinámica y las sensaciones", valoraba.

El Unicaja será una buena prueba para el Obradoiro. Y viceversa. "No sabría que decir porque les ves muchos partidos que juegan increíble, que se pasan la pelota, que anotan, y luego otros que a lo mejor por ese fallo ofensivo van con más problema. Defensivamente lo dan todo y es un equipazo. Tienen calidad, puntos, no hay más que ver a Francis Alonso, a Alberto Díaz, a Darío Brizuela, a Bouteille... es un equipo súper peligroso y top", analizaba el jugador malagueño, que hablaba de su amigo Alberto Díaz, al que halagaba: "Con la plantilla larga que tienen, que el único que juega todos los minutos es Alberto que es de otro mundo, sufrirán a lo mejor un poco pero no creo que sea determinante. Da igual, lo pusieron a correr (en referencia al partido en Ulm) y él seguía jugando 35 minutos. No hay problema, es como un robot. Personalmente me alegro mucho. Simplemente vamos a intentar castigarlo un poco y que juegue lo menos posible".

Como Moncho Fernández, Pepe Pozas ponía el foco en el potencial anotador en el exterior del cuadro cajista. En parte, fue lo que reventó el duelo en Zaragoza este viernes. "Sin duda, porque en cualquier momento te pueden meter un triple y castigarte tanto Brizuela, como Jaime que puede volver, Mekel, Alberto, Francis, Bouteille, Waczynski, Abromaitis... Son jugadores de más del 40% en triples y no puedes elegir, debes intentar que no tiren y luego ya rezar", cerraba el paleño, de vuelta en el Carpena.