El plus de Angel Robinson

El Unicaja Femenino celebra el regreso de Angelique Robinson. La jugadora norteamericana fue esencial el año pasado en el ascenso a Liga Femenina 2. Una jugadora de categoría superior que elevó varios puntos el nivel de su equipo. Este año apenas se ha podido disfrutar de ella. La semana pasada se produjo su vuelta a las canchas, tras varios meses alejada de las pistas por una lesión en la rodilla derecha de la que fue operada el pasado mes de noviembre.

"Después de más de dos meses fuera tras la operación, la semana pasada me sentí muy bien por estar de vuelta con el equipo en la pista, no solo en la banda animándolas". Sobre su debut esta temporada, en el que anotó 10 puntos y capturó 7 rebotes en la victoria ante el Advisoria Boet Mataró (72-49), afirmó que tuvo "muchas dudas antes del inicio del partido porque, por supuesto, como competidora que soy, trabajé duro para estar de vuelta a este nivel. Aún tenía dudas en mi cabeza sobre si estaba completamente lista, pero salí ahí a la pista a competir y ser capaz de ajustarme en defensa al otro equipo… Estaba preocupada en hacer ese tipo de cosas".

"Fue mi primer partido de vuelta este año. Sentí que hice un buen trabajo, mis compañeras estuvieron muy contentas por mí, lo que me dio un extra de energía, los entrenadores, los preparadores… todo el mundo estaba feliz de tenerme de vuelta. Me hizo sentirme mucho más segura para salir a la cancha y hacer lo que pudiera, porque sabía que mis compañeras estarían respaldándome, y todo estaría bien", detalló la jugadora.

Sobre el choque ante el Lima-Horta de este domingo, Robinson expuso que van a afrontar "cada partido de la misma forma. Todo lo que podemos hacer es salir a jugarlo, no importa cómo lo hicimos contra ellas la vez anterior. Solo queremos intentar luchar por el primer puesto, y tenemos que estar concentradas en los entrenamientos durante la semana y prepararnos para el partido. Este domingo se determinará cómo podemos lograr la victoria. Es lo que estamos esperando".

Por último, hizo referencia al caluroso recibimiento por parte de la afición de Los Guindos en su regreso a las pistas el pasado domingo. "No esperaba menos. Cada vez que he estado aquí desde que llegué la pasada primavera los fans han sido increíbles, el pabellón está siempre lleno, así que para este próximo encuentro no espero menos que eso. Tenemos buenos seguidores, les apreciamos y saben que nos ayudan mucho a motivarnos. Cuanto más nos animan, más sentimos su energía y podemos rendir al nivel más alto".