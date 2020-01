Se cayó el Baskonia, aún hay seis equipos peleando por tres plazas, no se saben los cabeza de serie –al menos uno de ellos será humilde–, Valencia está en el alambre y el Unicaja lleva un año preparándose. El vagón para la Copa del Rey de Málaga se cierra este fin de semana y al UCAM Murcia le importa muy poco. Mala señal, cuidado. Después de ocho jornadas perdiendo de manera consecutiva el rival del Unicaja para terminar la primera vuelta no acepta excusas. Necesita aire.

Si la mala racha perdura, llegarán cambios y suelen doler en el banquillo y los vestuarios. El UCAM Murcia recibe a uno de los equipos importantes de la competición cuarto por la cola, empatado con los tres últimos a cuatro victorias y después de una semana en la que la plantilla ha enseñado que no era otra semana más, que están comprometidos, que un petardazo en una tarde de sábado y delante de su público no entra en sus planes. El peligro de la necesidad anticipada es un arma canalla también para el que la esgrime.

Que le pregunten al Fuenlabrada hace un par de jornadas, cuando vio como el Unicaja resolvía un partido mediocre por su parte rompiendo el esfuerzo de los madrileños por salir de lo más bajo de la clasificación. Ahora, Sito Alonso quiere reforzar a sus jugadores y se fija en los buenos momentos que tuvo su equipo en el último partido que disputaron en Badalona. No puede verlo todo negro.

“Hay que salir con la misma tensión que salieron en los primeros minutos de Badalona, en el tercer cuarto de Badalona… y con esa tensión y apoyados con nuestro público, tenemos muchas opciones de ganar, como lo hemos hecho hasta ahora aquí en casa. Sobre todo, esa mentalidad, que puede hacer dudar al equipo, cuando haya algún problema o la situación esté tensa, sumemos positividades, no miedos e incertidumbres. Es lo que quiero transmitir a todo el mundo”, explicó.Sin bajas, Alonso asume el rol de equipo pequeño pero avisa: “Estamos hablando de generadores de juego buenísimos, con experiencia no solo de Eurocup o Liga Endesa, sino de Euroliga. Nosotros solos no vamos a poder ganarles. Si no estamos todos es una misma dirección es imposible. Van a venir con mucha ambición, pero creo que no es comparable con las ganas que tenemos de que llegue el partido nosotros”.

Por su parte, Casimiro llega con Suárez y Adams recuperados después de una semana entre algodones, al igual que Ejim que tiene molestias en un tobillo. Apurando sus opciones para terminar como cabeza de serie –deben de perder el Iberostar en Zaragoza y el Morabanc en Manresa– después de un buen sprint final de vuelta, los malagueños han de calibrar si les interesa forzar a sus piezas importantes para seguir subiendo en la ACB o si son demasiados riesgos para afrontar la próxima jornada de la Eurocup en la que tienen que resolver la última derrota cosechada. Ahí está su necesidad de equipo grande.