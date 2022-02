Primera derrota de Domas Sabonis con los Kings

Domas Sabonis había caído de pie en Sacramento, contando todos los partidos por victoria. Llegó la primera derrota para el canterano del Unicaja con los Kings. No pudieron pasar por encima de los Nets en el Barclays Center (109-85), en un día donde los de Steve Nash se mostraron muy superiores. Los de Brooklyn jugaron sin su Big Three, con Kevin Durant lesionado y Kyrie Irving sin poder saltar a pista. En el banquillo estaba Ben Simmons, que aún se desconoce cuando debutará. Hay que recordar que no ha disputado un encuentro en esta temporada.

Numéricamente fue una noche discreta para el lituano de Torremolinos, acostumbrado a estadísticas más importantes. Nueve puntos, nueve rebotes y dos asistencias en 26 minutos en pista. La voz cantante en los Kings la llevó De'Aaron Fox, con 26 puntos. En los de Nueva Tork brillaron Bruce Bowen (19 puntos, seis rebotes y seis asistencias), Seth Curry (23+7+5) y LaMarcus Aldridge (19+8). Se quedan ahora los de Sacramento a dos victorias del play in, que es el gran objetivo de la franquicia para luchar por no ser los que más tiempo están sin jugar play off en la NBA.