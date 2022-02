Domas Sabonis cae de pie en Sacramento

Le ha cambiado la temporada a Domantas Sabonis. El canterano del Unicaja estaba en Indiana, en un equipo sin aspiraciones ya esta temporada, y fue traspasado a Sacramento. La franquicia californiana no tiene un gran récord de victorias (22-36), pero pelea por una plaza en el play in con Portland (23-34), New Orleans (22-34) y San Antonio (22-35). Segundo partido para Domas con la camiseta morada y segunda victoria, esta vez en Washington (110-123).

Domas sumó en 33 minutos 16 puntos (7/9 en tiros de dos y 2/2 en libres), 11 rebotes y siete asistencias para ser uno de los líderes en el triunfo de los Kings sobre Washington, que aún no alineó a Kristaps Porzingis, viejo conocido de Sabonis desde los duelos en categorías inferiores entre el Unicaja y el Cajasol. Las valoraciones sobre su traspaso son excelentes en una franquicia que es la que más tiempo lleva sin pisar los play off. Desde 2005 no pisa la postemporada. Aún tiene opciones de hacerlo en esta campaña.