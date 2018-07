Desde que en septiembre de 2010 Eduardo García entrara en la presidencia del Unicaja, el club malagueño sólo había abonado dos traspasos por jugadores. Por Luka Zoric al KK Zagreb (unos 300.000 euros) y por Mindaugas Kuzminskas al Zalgiris Kaunas (200.000 euros). No salieron nada mal esas dos apuestas con el croata y el lituano. Se sacó después casi un millón de euros vendiendo a Zoric al Fenerbahce y Kuzminskas, aunque no se le sacó plusvalía económica tras su marcha, dejó tres años de notable rendimiento en Málaga.

En este verano se ha abierto un punto de audacia en el Unicaja con la inversión en pago de traspasos por jugadores. Lejos de lo que costaron en su día Carlos Jiménez, Saúl Blanco o Walter Herrmann en la década anterior, cifras que no se pagan apenas en el baloncesto actual ni en los grandes clubes. Pero no deja de ser significativo que se haya abonado 250.000 euros al MoraBanc Andorra por Jaime Fernández y que se vaya a invertir una cantidad similar por Mathias Lessort para el Estrella Roja de Belgrado. No se hizo oficial ayer, por cierto, la llegada del francés, aunque se insiste en que no hay problemas y que sólo falta el visto bueno burocrático.

Ese medio millón de euros no es una cantidad desmesurada. La idea con Lessort es apostar por un jugador que puede ser revendido por una cantidad superior a la que se invierte en el caso de que su evolución sea la que el jugador y el club esperan. En el caso de Jaime Fernández parece más complicada una venta posterior, aunque si se produce habrá sido porque habrá dado un rendimiento extraordinario en el tiempo que esté en Málaga. Las otras dos apuestas de fichajes son por un jugador con más bagaje y consolidad, Roberts, y por otro también con margen de mejora. La media de edad, si se confirma lo de Lessort, de los refuerzos es de 26 años, con lo que la plantila se rejuvenecería.