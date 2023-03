Las reacciones del Unicaja al ver el documental de la Copa

Los campeones de Copa ya han visto el reportaje que ha elaborado la ACB, que se emitirá este sábado en el Carpena a partir de las 17:35. Jugadores y cuerpo técnico se pasaron por la sala de prensa, una sesión de vídeo distinta, especial por las reacciones, publicadas por la ACB y donde llama la atención la emoción en una gran mayoría de la plantilla, especialmente Alberto Díaz; también Juanma Rodríguez, seguro que una de las personas más felices del mundo en estos momentos. Unos afortunados.

"Vosotros sabéis que hice una promesa, yo sé que hice una promesa. Os dije que cumplía mis promesas. Necesito un poco de tiempo para ponerlo todo en orden y organizarlo todo, pero no os preocupéis, la fiesta llegará. Tenemos una temporada por adelante, más partidos que ganar, más cosas que lograr como equipo, pero no os preocupéis, cumplo mis promesas y me ocuparé de vosotros. Estad atentos", dejaba Dylan Osetkowski ese anzuelo. ¿Qué estará maquinando el californiano?

También se podrá ver en el canal de Youtube a la misma hora, así como en Movistar Deportes (dial 59), canal donde se retransmite el partido.