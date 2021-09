El regreso de Alberto Díaz

El Unicaja va vaciando la enfermería. Después del regreso de Yannick Nzosa en el Costa del Sol se aproxima el de Alberto Díaz, que está previsto que reaparezca en el Torneo EncestaRías en Vilagarcía este viernes. Terminó la temporada con molestias en la rodilla izquierda y ya se encuentra óptimo para tener sus primeros minutos de la temporada. "Fue un poco por prevención, me encuentro bien. Esta semana ya entramos a pista con los compañeros, ya me pongo al 100% con ellos. Yo me encuentro bien y sólo fue por prevenir por unas molestias. Seguramente esta temporada vaya todo rodado", comentaba en una entrevista en Cope Málaga, mientras avisaba de su vuelta: "Es nuestro pensamiento y seguramente sea ya así".

"Cuando acabas la temporada con problemas lo primero es poner sano el cuerpo, enfocarte en él. Ese ha sido muy objetivo. Intentar cuidar mi cuerpo lo mejor posible para poder competir sin ningún tipo de problemas", sumaba el malagueño, que hablaba del estado de Carlos Suárez, que aún no está disponible: "Está bien, está evolucionando muy bien. Está poco a poco introduciéndose con el equipo y ojalá esté lo antes posible. Va todo en buen camino. Está mucho mejor de ánimo y físicamente. Esperanzados".

Llega un nuevo curso y hay hambre de baloncesto. "Ilusionante, con ganas de empezar y de demostrar que podemos seguir compitiendo con los mejores. Evidentemente, tenemos mucha ilusión", afirmaba el base, que analizaba la preparación: "Al final empezar con victorias da más ánimo, el trabajo se va viendo. Es verdad que tenemos un bloque amplio del año pasado y eso se nota. Tenemos que ser conscientes que no hemos hecho nada, que tenemos que seguir trabajando. Que cuando llegue la ACB todo cambiará. Está bien ganar partidos, pero no hay que confiarse".

Tendrá un nuevo compañero de posición, Norris Cole, para el que tiene buenas palabras. "Es un jugador con mucha experiencia, físicamente muy bueno, con gran desparpajo, con mucha amenaza ofensiva y defensivamente es sólido y fuerte. Nos puede ayudar en ambos lados de la pista", explicaba del estadounidense: "Otro perfil. Ha llegado nuevo, todavía queda mucho Norris por ver. Con más cosas que enseñar. Va poco a poco adaptándose al equipo y al sistema de juego. Ha mostrado buen nivel y seguirá mejorando. Norris tiene una gran experiencia y creo que me puede aportar eso a mí".

"Ser constantes, al final es la clave. Tener regularidad ofensiva y defensivamente. En ataque somos un equipo con mucho talento y en defensa tenemos que encontrar ese alto nivel de intensidad que nos ayude a atacar", reflexionaba sobre los retos del Unicaja para el próximo curso, mientras ponía en valor la Basketball Champions League: "Cualquier competición como deportista nos gusta. Es una experiencia nueva y tenemos ganas de probar esa competición".

Hubo cambio en la zona noble de Los Guindos y llegaron López Nieto y Juanma Rodríguez. "Tanto Juanma como Antonio han venido con una energía muy positiva, con ganas de aportar su granito de arena y mucho trabajo. Estoy muy contento de que hayan venido, están haciendo las cosas muy bien y es un placer trabajar con ellos", terminaba Alberto Díaz, que cerraba hablando del papel del nuevo presidente: "Está con nosotros, intenta estar en el día a día y en los viajes. Demuestra que está implicado al 100% y busca lo mejor para nosotros".