Detalle de la ACB con Carlos Cabezas

La Liga Endesa 2021/22 ya calienta motores: 18 jugadores, uno por equipo, fueron protagonistas de una gala de presentación de la Liga Endesa que deja bien claro un mensaje: "¡Estamos listos para romperla!". Hubo representación del Unicaja en la sede de Endesa en Madrid en las figuras de Antonio Jesús López Nieto y Darío Brizuela. Era el primer acto del presidente cajista con el baloncesto nacional.

En una hora muy divertida y llena de humor, las estrellas dieron el pistoletazo de salida a la temporada ACB y también mostraron un lado desconocido: Benite y Lima hicieron dúo con una guitarra al ritmo de las palmas del resto de jugadores, hubo un concurso de tiro de lo más variopinto en el que Tadas Sederkerskis se pasó el juego anotando una tarta en una canasta, se vio a Pozas, Delgado y Oliver picándose con los presentadores en un Quiz… hasta acabar con todos los jugadores lanzándole balones a Siro López para cerrar la gala. Las imitaciones de Raúl Pérez, los ‘gags’ de los Colgados del Aro Siro López y Lolaso le dieron un toque también divertido a una gala conducida por Fran Fermoso y Sara Giménez en platós situados en la sede de Endesa y Movistar, y en los que también han estado Amaya Valdemoro y Sitapha Savané.

Pierre Oriola (Barça), Adam Hanga (Real Madrid), Dejan Todorovic (Lenovo Tenerife), Tadas Sedekerskis (Baskonia), Vitor Benite (Hereda San Pablo Burgos), Guillem Vives (Joventut), Babatunde Olumuyiwa (MoraBanc Andorra), Rafa Martínez (BAXI Manresa), Darío Brizuela (Unicaja), Augusto Lima (UCAM Murcia), Dino Radoncic (Casademont Zaragoza), Albert Oliver (Monbus Obradoiro), Osas Ehigiator (Urbas Fuenlabrada), Pepe Pozas (Coosur Real Betis), Ángel Delgado (Bilbao Básket) y Sergi Quintela (Río Breogán) fueron los jugadores protagonistas en el escenario, con aparición también de Jasiel Rivero (Valencia Básket) y Dylan Ennis (Gran Canaria) a través de divertidos vídeos.

Vuelta de los aficionados

Antes, tomaron la palabra Antonio Martín, Presidente de la ACB, y José Bogas, Consejero Delegado de Endesa, destacando ambos la importancia de la vuelta del público a las canchas. “Creo que es una de las noticias más esperada y más positiva”, señaló Bogas. “Los aficionados han seguido las retransmisiones y las redes sociales, pero el público es el alma de la competición y transmite mucho”. Además, destacó que “10 años no son una casualidad. Colaboramos con la ACB de una forma que va mucho más allá que un patrocinio. Siempre nos hemos sentido respetados y acompañados”.

Por su parte, Antonio Martín destacó que “los jugadores son la razón por la que tenemos espectadores. Hay mucho talento aquí y viendo los equipos que se han conformado, está claro que esta temporada será difícil para todos, muy competida”. El presidente de los clubes también señaló la importancia de la unión con Endesa: “No es un acuerdo comercial, es una relación en la que tenemos mucho que hacer conjuntamente y tenemos muchos objetivos comunes”.

Aplauso a Cabezas y Reyes

También hubo tiempo para dar un gran aplauso a dos auténticos referentes de la Liga Endesa que han colgado las botas recientemente. Carlos Cabezas y Felipe Reyes. Mientras Cabezas destacó que “estoy muy orgulloso de la carrera que he tenido, pero sobre todo de los años que he dedicado a esta liga”, Felipe Reyes reconoció que “durante el verano no he pensado nada en baloncesto. He disfrutado de mi familia y de mis hijos y no he pensado en lo que he hecho los últimos 23 años”.