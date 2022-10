El rompecabezas de los tiros libres

El Unicaja ha configurado una plantilla mucho más física que el año pasado y eso se ha notado en su estilo de juego. No es algo malo, de hecho, es algo que se reclamaba desde hace unos años hasta ahora. El tener más dureza y no dejarse avasallar por ciertos rivales. Este nuevo ritmo de juego impuesto por Ibon Navarro tiene, como todos, sus ventajas y desventajas. Controlar estás últimas debe ser la prioridad del equipo para que las virtudes puedan brillar. Uno de los puntos débiles son las faltas y, por ende, los tiros libres.

A mayor dureza, es más probable que te señalen faltas, eso dice la teoría. Aunque con el despliegue arbitral que se ve cada fin de semana tampoco se puede uno convencer de eso. Pero los datos están ahí, los rivales del Unicaja este año, desde que arrancase la liga, están lanzando una media de 23,75 tiros libres por encuentro. El tope lo tuvo el Real Madrid el pasado domingo, con 32 oportunidades desde la línea. Los malagueños solo acudieron 11 veces al 4,60. La temporada pasada los rivales de los cajistas acudieron una media de 19,6 veces a la línea de personal.

En lo que va de temporada, solo ante Baskonia se lanzaron más tiros libres que el rival. Además, al no ser un partido especialmente disputado, no se favoreció el acudir a la línea. En los otros tres encuentros, dos de ACB y uno de BCL, siempre se han lanzado menos tiros libres. Con menos oportunidades es lógico que no se anote más que el rival, aunque en Vitoria tampoco se consiguió, el conjunto vasco anotó 11 de 12 y el Unicaja 10 de 15.

Además del volumen de lanzamientos, está el asunto del acierto. El equipo malagueño tiene, actualmente, un 80,5% de acierto en tiros libres. Melvin Ejim tiene un 100%, convirtiendo los dos lanzamientos que ha tenido. Le sigue Nihad Djedovic, con un 12 de 13 (92,3%). Sin embargo, ante Sassari se fallaron seis, más de la mitad de los que se intentaron, y ante el Gran Canaria fueron nueve fallos. Curiosamente, ambos encuentros cayeron del lado de los malagueños que, por suerte, no echaron de menos esos puntos extra.

En la pretemporada, concretamente en el Costa del Sol, se encadenaron dos partidos con 11 fallos desde la línea de personal, pero parece que el asunto está lejos de esos guarismos. El volumen de tiros libres del rival es un buen síntoma de que el equipo no baja los brazos y que se está mordiendo en defensa. Habrá días que los árbitros condicionen más este apartado del juego y ahí tendrá que saber hacer ajustes el equipo malagueño.