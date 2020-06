Rubén Guerrero: "Físicamente estamos bien, tenemos bastante gasolina".

El formato de la fase final de la ACB deja poco tiempo para festejar las victorias o hundirse en las derrotas. Ya piensa el Unicaja en el Joventut después de caer frente al Barça, un partido que analizaba en rueda de prensa Rubén Guerrero. "Salimos muy bien en la primera parte, acertados y defendiendo duro. En la segunda se ralentizó el duelo, nuestra energía bajó y no podíamos defender sin cometer muchas faltas y nos perjudicó. No supimos volver a encontrarnos, fallamos los tiros que metíamos antes. No supimos adaptarnos al nivel de intensidad del Barça y nos costó el partido. Jugamos un gran partido, ya a olvidar ese partido", aseguraba el joven, que no pierde la ambición: "Habiendo perdido ayer se nos complica un poco la cosa, pero quedan muchos partidos y tenemos opciones todavía de meternos en las semifinales. No hay que pensar en ganar todos, sino en ganar el siguiente. La Penya viene de ganar, va a ser un partido duro, como están siendo todos. Hay que pelearlo, pensar en el siguiente y ya está".

La filosofía de aquí en adelante está clara, grabada a fuego. "Lo mostramos contra Tenerife, que jugamos un partido serio, dando un buen nivel y buena actitud. Físicamente estamos bien, tenemos bastante gasolina. Empezamos a plantear el partido y hay que salir pensando que nos la volvemos a jugar", incidía el marbellí, que se alejaba del debate que el segundo billete del Grupo A está entre los malagueños y el Baskonia: "Si pierdes mañana y contra el Bilbao, el Baskonia no importa. Nos la jugamos mañana y no hay que pensar en nadie, sólo en el Joventut. Si ganamos ya pensaremos en el Baskonia. Hay que seguir concentrados en lo que nos viene lo siguiente".

La Penya es un rival peligroso, los de Carles Durán están siendo muy competitivos. "Están dando un buen nivel con jugadores de una media de edad bastante joven. En los dos partidos estuvieron muy serios, jugando un buen baloncesto. Han venido bien, están peleando y va a ser un partido muy duro, no podemos confiarnos ni salir flojos. Lo hemos estado haciendo bien, tenemos que salir como contra Tenerife y el Barça. Va a ser muy importante para seguir con opciones", explicaba el pívot, que se mostraba satisfecho con el formato de la fase final: "La parte más dura fueron los seis días sin jugar y entrenando, ahora que empezamos ha pasado todo muy rápido. Para celebrar o hundirnos, hay que pensar en el siguiente partido. Es un torneo que está siendo bonito, novedoso, tenemos que adaptarnos porque en cada partido te la estás jugando contra rivales de grandísimo nivel. En el hotel siempre nos estamos recuperando física y mentalmente".

No ha llegado Rubén Guerrero a los 10 minutos en ninguno de los dos partidos. Está por detrás en la rotación de Gerun y Elegar, que están ofreciendo un buen rendimiento. Quiere revertir el malagueño la situación y tiene ganas de seguir peleando minutos. "Luis está sacándome lo que él ve conveniente y yo quiero ayudar al equipo si es un minuto como si son 20. En cuanto vuelva a coger la confianza que tenía antes del confinamiento, que más vale que sea rápido. Yo voy a intentar ayudar en la medida de lo posible juegue lo que juegue para que ganemos", decía el interior, que terminaba: "Estaba en una buena dinámica, tenía confianza en mí mismo y de los jugadores y me sentía bien en cancha. El parón ha ralentizado todo un poco. Quizá me esté costando un poco más por la situación, apenas llevo un año jugando aquí y me tengo que acostumbrar como jugador. En cuanto me vuelva a meter bien, ya he soltado los nervios del primer partido. Es coger la buena dinámica otra vez e intentar ayudar al equipo como he hecho todo este tiempo".