En Podgorica puede dar un paso más adelante el Unicaja para el pase al siguiente escalón. Allí espera el colista Buducnost, una de las decepciones de la competición tras su reciente paso por la Euroliga. No obstante, la derrota en Oldenburg le mostró al equipo malagueño que no hay que menospreciar a ningún rival. Lo verbalizaba Rubén Guerrero antes de montarse en el avión. "Un poco más largo de lo normal, hacemos noche en Roma y entrenamos fuera y el día de partido en Podgorica. Es lo que toca y tenemos que estar listos", explicaba del viaje, mientras analizaba a los montenegrinos: "El Galatasaray es un buen equipo y ante ellos hicieron un buen partido aunque no se lo pudieron llevar. No significa que tenemos que confiarnos porque sabemos que la Eurocup es una competición difícil y más fuera de casa. Va a ser un partido que tenemos que trabajarnos igual que otro cualquiera".

Sobre Justin Cobbs y Scott Bamforth hablaba el marbellí. "Habrá que prestarle un poco más de atención de lo normal, pero sin dejar de lado a los otros jugadores. No podemos centrarnos sólo en ellos y que otro nos haga el partido. Tenemos que centrarnos en hacer una buena defensa como hasta ahora y ser sólidos y desde ahí trabajar en el ataque", aseguraba el pívot, el único cinco sano en la expedición: "Nos faltan jugadores importantes, pero los que estamos tenemos que sacarlo adelante. Nos ha ido bien el ver que somos capaces de ir compitiendo con esas bajas. Hay que trabajar con lo que tenemos y salir adelante".