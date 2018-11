Rubén Guerrero acaricia el 'doble doble'

Está de dulce Samford en la Southern Conference de la NCAA en este inicio de temporada, hace unos días hacía el mejor partido de su carrera. Una de las caras reconocibles en este arranque espléndido (5-0) es el malagueño Rubén Guerrero, que está brillando con la Universidad de Birmingham (Alabama).

El marbellí se impuso en su último encuentro a Cleveland State por 73-60. El pívot volvió a sobresalir con 14 puntos (7/8 en tiros de dos), nueve rebotes y dos asistencias. Volvió a rozar el doble doble para erigirse en básico en un nuevo triunfo de su equipo.

Uno de los aspectos más importantes desde el comienzo de curso es la confianza de Scott Padgett, el entrenador de Samford, en la figura de Guerrero. Ante los de Ohio disputó 35 minutos, lo que evidencia su trascendencia en los esquemas del técnico.

"Estamos muy ilusionados por incorporar un jugador de su calibre a nuestro programa. Su tamaño y versatilidad nos permitirá hacer cosas diferentes en ambos lados de la pista", decía hace un año Padgett cuando se culminó el fichaje del canterano del Unicaja. Ahora lo refrenda en plena competición.

It's just too easy for 🅱🅰 🤷‍♂️#BetterEveryDay#AllForSAMford🐶🐾 pic.twitter.com/NdP0A9CiDF