Cuando el Tofas Bursa ponía las máximas diferencias, Luis Casimiro tocó una tecla que antes no había pulsado. El entrenador dio entrada a Rubén Guerrero, inédito hasta ese último cuarto. Resultó el cambio y el Unicaja comenzó a subir la cuesta. El marbellí era la referencia por dentro. No metió una canasta que ponía por arriba, pero dio brega debajo de los aros.

El pívot analizaba después las causas de la derrota cajista, dolorosa en fondo y forma. “Un partido bastante complicado, donde los pequeños errores determinaron el resultado final”, aseguraba Guerrero, que resumía el encuentro: “Estuvimos abajo fuera de casa y supimos recuperarnos y remontar hasta el último minuto, que nos pusimos uno por arriba, y teniendo oportunidad de ganar. Una defensa que tuvimos y no conseguimos y el ataque no salió bien. Perder de un par de puntos a la larga viene bien para el average. No fue lo que queríamos, pero es lo que hay”.