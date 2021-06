El salto de Pablo Sánchez

Pablo Sánchez, el jugador más joven en vestir la camiseta del Unicaja en partido oficial, tiene aún 18 años. Para la inmensa mayoría de jugadores, una edad en la que aún no ha pisado el primer equipo. Sucede que el joven jiennense debutó hace ya dos años y medio a las órdenes de Luis Casimiro. A veces se pierde la perspectiva cuando hay un debut precoz y se tilda de estancado o que no ha respondido a las expectativas a un chaval que simplemente sigue la progresión lógica de un joven. Y, según opinan quienes han trabajado con él durante esta temporada, ha dado un gran cambio a mejor en este curso, en el que ha cumplido la mayoría de edad. Efeméride que debió pasar confinado en su habitación de la residencia de La Térmica, donde aún vive con el resto de jóvenes becados por el club, a causa del Covid-19 que contrajo en el primer brote que se produjo en el CB Marbella, donde ha jugado puntualmente esta temporada.

Pablo Sánchez realiza ahora trabajo de postemporada junto al cuerpo técnico del Unicaja junto al grupo que estuvo en Marbella (Ismael Tamba y Jeffry Godspower) más Francis Alonso y Rubén Guerrero. Los juniors (Rafa Santos y Pablo Tamba se han ejercitado regularmente y el primero llegó a debutar) preparan el Campeonato de España, que se celebra en Granada a finales de mes. Esta semana se incorporará a la concentración de la selección sub 19 que disputará del 3 al 11 de julio en Letonia el Mundial de la categoría. Sánchez era el base titular de esta generación que conquistó la medalla de plata en sub 16 y que el verano anterior no pudo competir por la pandemia en el sub 18, pero se clasificó para el Mundial por el alto coeficiente de la FEB. Allí estará también Godspower, Javi Rodríguez, que preparó su salto a la NCAA en una academia checa, y el ex canterano de Los Guindos Rubén Domínguez, que ya debutó en ACB con el Movistar Estudiantes. Puede ser un buen trampolín para el de Linares, en una plataforma de exposición mediática. España no gana una medalla en un Mundial sub 19 desde los juniors de oro en Lisboa’99.

En estas dos temporadas y media, Sánchez ha jugado 17 partidos con el primer equipo, varios de ellos con más protagonismo que los minutos finales de un partido ya decidido. Este año tuvo protagonismo en un triunfo en Andorra en ACB y otro en Badalona en Eurocup, con presencia en momentos de la verdad. Luis Casimiro le veía proyección clara. Con Katsikaris participó en esa victoria en el Olimpic, pero ya después no ha jugado más. Mientras, ha alternado con los partidos con el Marbella en LEB Plata, en los su empaque ha subido. Ha jugado 15 duelos, con 20 minutos de media y promedios de 8.2 puntos (61% en tiros de dos, 30% en triples y 76% en libres), 1.9 rebotes y 1.9 asistencias. Su gran salto en los entrenamientos del Unicaja ha sido el nivel defensivo, que hizo a Casimiro emplearle con ese rol en algún partido. Y la capacidad para meter liberado. En Marbella también ha descollado en esa faceta defensiva en una categoría, la LEB Plata, que alterna jugadores jóvenes con otros con mucha experiencia.

El Unicaja deberá hilar fino este verano con la decisión sobre Pablo Sánchez, que tiene contrato en vigor con el equipo malagueño y que parece listo para un nivel mayor de exigencia. Desde que se le reclutó con 13 años desde Linares se le vio como un proyecto serio, refrendado después con su temprano debut. La idea de sacar un equipo vinculado en LEB Plata se ha vuelto a plantear en Los Guindos aunque pueda parecer contradictorio con estos tiempos de menos inversión. Pero se ha evidenciado que a la cantera, a la que se dedica una ingente inversión, le falta el último eslabón de la formación, que ya se tuvo durante una década con el apoyo de Manolo Rincón. No todos los jugadores, de hecho es la excepción, están preparados con 18 años para la élite y necesitan más cocción. Y vienen ahora unas generaciones interesantes, desde la que sale de junior de 2003. Ello facilitaría la permanencia de Sánchez alternando con el primer equipo y liderando ese hipotético equipo que simplemente es ahora mismo una idea. Las últimas cesiones de canteranos a LEB Oro y Plata no resultaron demasiado fructuosas en términos de minutos y progresión. Por eso se debe acertar con Pablo Sánchez.