20-20 en los últimos cuartos

Compitió bien el Unicaja en el Palau Blaugrana, pero un último cuarto horroroso dejó sensación de derrota fea. Cuatro puntos, seguramente un mínimo histórico del club de Los Guindos, en 10 minutos. Imposible ganar con un final así, más aún cuando en frente está uno de los mejores equipos de Europa. "En baloncesto puede pasar esto. No creo que la diferencia sea tan abismal. En ataque no somos un equipo tan pobre. En el último cuarto, ellos con las rotaciones que tienen, apretando... no teníamos espacios. Nos quedamos sin gasolina", resumía Katsikaris después. Llueve sobre mojado porque ya dolió la manera de acabar el encuentro frente al AS Mónaco, donde no había más que el orgullo en juego hace una semana.

Así, parece obligatorio hacerse una pregunta. ¿Cuál es el balance del equipo malagueño en los últimos 10 minutos de los encuentros esta temporada? Curiosamente hay tabla rasa en esta estadística. El conjunto cajista disputó 42 partidos este curso entre ACB, Eurocup y Copa del Rey y los números cuadran a la perfección. 20 últimos cuartos ganados, 20 perdidos y dos empatados. Yendo un poco más allá, de los que se vencieron se terminó cayendo en cuatro ocasiones. Y en los que se perdieron hubo tres victorias.

El cierre de los duelos es una de las asignaturas pendientes con Katsikaris, que está enderezando el rumbo del Unicaja. Poco a poco se van dando pasos adelante y se está en disposición de competir por el play off, único aliciente de aquí a junio. El balance en los 10 minutos finales con el griego es de 4-7, haciendo especial hincapié en los dos ya mencionados. Curiosamente, es el mismo de victorias/derrotas desde que está en el banquillo cajista. No es un aspecto crucial, pero sí que marca en gran parte la suerte de los partidos. El equipo malagueño, que no anda sobrado, sí debe afinar el tiro en los instantes decisivos. Un punto de mejora de aquí en adelante.