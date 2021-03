El Unicaja rescinde el contrato de Volodymyr Gerun

Se terminó la etapa de Volodymyr Gerun en el Unicaja, que duró algo más de una temporada y media. El club de Los Guindos y el jugador llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato que les unía hasta junio con otro año opcional. El pívot se encontraba trabajando a diario en Los Guindos con uno de los técnicos del equipo malagueño, apartado de la dinámica del grupo. No contaba en absoluto para Fotis Katsikaris y prueba fehaciente de ello fue el empeño en el fichaje de un cinco, deseo que se cubrió con la llegada de Malcolm Thomas, ahora hombre importante en la rotación del griego. El ucraniano se marcha a su país para estos meses prepararse por su cuenta de cara al curso 2021/22.

"El Unicaja y Volydmyr Gerun separan sus caminos tras producirse esta mañana su desvinculación como jugador del equipo malagueño. El pívot ucraniano, que llegó a Málaga en la temporada 2019/20, no estaba entrando en los planes del primer equipo. Desde Unicaja queremos agradecer a Volodymyr Gerun su profesionalidad y trabajo durante todo el tiempo que ha formado parte del Unicaja. Desde el Club le deseamos suerte en su nueva etapa personal y profesional", decía el comunicado del Unicaja, donde nunca hubo quejas del rendimiento profesional del interior.

Aquí está la solución a una situación que se había enquistado. El Unicaja ya le había comunicado a Gerun hace casi dos meses que no contaba con él. Apenas un partido después del desembarco de Fotis Katsikaris. Su salida era la vía para que pudiera llegar un fichaje, pero ni él ni su agente lo pusieron fácil. Hubo una oferta del Budivelnik de su país, pero la rechazó. En mitad de todo este proceso dejó de contar con los servicios de Guillermo Pascual, el que negoció su fichaje por el equipo malagueño, para unirse a You First Sports. Curiosamente la agencia anunciaba su incorporación en redes sociales esta semana. Pero ello tampoco aceleró su salida, pese a que hubo algún club de la ACB se interesó por su situación. En un mercado agitado en la zona baja de la Liga Endesa el ucraniano no encontró su hueco.

Ahora se llega a un acuerdo que se considera beneficioso para las dos partes, en una relación que ya estaba destinada a este final desde hace varias semanas. Gerun trabajará de cara a ponerse a punto para la temporada 2021/22, donde se incorporará a un nuevo equipo. Su intención es seguir disputando la Eurocup, aunque habrá que ver qué propuestas tiene sobre la mesa. Tampoco se descarta que ahora, libre, alguien pueda reclamar sus servicios de cara a estos meses. Jugó 79 partidos como cajista (3 de Copa del Rey, 28 de Eurocup y 48 de ACB). Esta campaña ha promediado 3.8 puntos, 3 rebotes y 5.2 de valoración 13 minutos por encuentro. El año pasado hizo 7.2 puntos, 4.1 rebotes y 9.9 de valoración en 17 minutos. En el cómputo global, 5.9 puntos y 3.6 capturas para 8 de valoración.

Tuvo algún tramo bueno Gerun en Málaga, pero la exigencia del Unicaja le pasó por encima en la mayor parte de su estancia en la Costa del Sol. La lesión de Elegar y la posterior adaptación incompleta de Thompson al cinco le ofrecieron un rol superior, que no pudo o supo aprovechar. En ataque hubo partidos donde produjo debajo del aro, pero le penalizó sobremanera su falta de dureza defensiva y que no ofreciera la seguridad que se esperaba en el rebote cuando lo firmó Carlos Jiménez. Adoleció de físico para competir a este nivel y fue perdiendo la confianza de Casimiro y finalmente de Katsikaris. El manchego y Eduardo García fueron sus grandes valedores, principales razones para que su etapa en el equipo malagueño se alargara más allá del 2020. Hubo varias ofertas en la mesa que no se aceptaron. "Si Gerun estuviera en el mercado estaría rifado en Europa y en equipos de la tabla alta de la clasificación. Hay que tener paciencia", llegó a decir el presidente cajista.