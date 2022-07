El Unicaja tiene la planificación muy adelantada. Hay un aspecto crucial y es que la pretemporada comienza a principios de agosto por la disputa de la fase previa de la Basketball Champions League. Hay mucho en juego en estos dos partidos. Si no se ganan se caería a la FIBA Europe Cup, cuarta categoría europea. De los nueve fichajes necesarios (sólo continúan Alberto Díaz, Darío Brizuela y Jonathan Barreiro) ya hay ochos cerrados. Seis anunciados a falta de que sean oficiales las llegadas de Augusto Lima y Thomas Wimbush, con los que hay un pacto hecho. Quedaría el base.

Detrás de todo ello está el tándem Ibon Navarro-Juanma Rodríguez. El malagueño es el principal artífice como director deportivo, el arquitecto de la plantilla del próximo proyecto. Es su primer verano completo desde su vuelta porque en el pasado llegó para poner el broche y sin mucho margen de maniobra. Ahora tomó la manija desde el inicio, consciente de la dificultad y de la presión por tener poco margen de error tras una campaña decepcionante. Pero es un trabajo codo a codo con el entrenador, con voz en la configuración del roster.

"Ibon Navarro está muy contento, hablamos muchas veces cada día, más que con nuestras respectivas mujeres, y está codo a codo conmigo haciendo el equipo. Ahora hay que encajar todas las piezas añadiendo lo que nos falta en todas las posiciones", expresaba el malagueño en una entrevista en Radio Marca Málaga, dando muestras de esa buena sintonía entre dos figuras claves en el funcionamiento deportivo del club de Los Guindos. Un asunto primordial para ir de la mano en un proyecto que debe comenzar la cuesta arriba para el Unicaja después de salir del mapa del play off y de la Copa del Rey en la ACB e ir perdiendo estatus en Europa.

Juanma Rodríguez es uno de los grandes valedores del vitoriano. Le dio la oportunidad tras el despido de Fotis Katsikaris y luego le dio otro voto de confianza terminada la temporada. Amarró la permanencia, que era capital y estuvo en peligro en un tramo, aunque bien es cierto que terminó con balance negativo de 7-13. 0-6 en los últimos seis duelos. Pero lo explicaba el director deportivo. "Él cambió el espíritu del equipo, la manera de entrenar, se erigió en líder en energía, en transmitir. Me sabe mal el final de temporada que hemos tenido. Ha sido por esa sensación de haber salvado lo complicado que estaba y ver lejos lo otro. Pero ha hecho un muy buen trabajo. Es una persona en la que se puede confiar por varios motivos. No hemos dudado. Terminamos un sábado y el miércoles lo confirmamos, no estuvimos tres semanas", detallaba.

"Lo que nos ha fastidiado es terminar así porque pueda entenderse que acaba con dudas o que queda señalado. Desde el club tenemos el absoluto convencimiento de que Ibon Navarro es el hombre adecuado. Es una persona normal, muy preparada, trabajadora, con mucha ambición y creo que puede ser un entrenador para estar aquí no un año sino muchos más. En el panorama de entrenadores a nivel español es de los que mejor apunta", ahondaba el malagueño: "Es alguien con el que se puede construir, unió muchas cosas en el grupo, cuerpo técnico, jugadores... Tiene liderazgo y está preparado. Su baloncesto me gusta, sus equipos son luchadores, aguerridos, de ritmo alto, físico, de no dar un balón por perdido. La gente apreció eso y le gustó la pasión y energía que transmitía. Eso no lo va a perder. Es una persona ambiciosa y quiere crecer con el club".

Por el momento hay feeling entre dos piezas clave en el engranaje deportivo del equipo malagueño. Están construyendo una plantilla acorde a las líneas maestras que ya habían expuesto, que principalmente era dotar de perfiles más defensivos y físicos vistas las carencias pasadas, y tienen casi cerrado el trabajo en ese sentido. No obstante, queda un capítulo primordial como es el base. En parte, marcará el techo. Sí parece que el suelo, a priori, va a estar más alto. Es el tándem Ibon Navarro-Juanma Rodríguez, los que levantan el nuevo Unicaja.