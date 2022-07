El Unicaja estará en Europa sí o sí

La FIBA Europe Cup realizará el sorteo de la temporada 2022/23 este jueves a las 11:30. La competición estableció sus cabezas de serie y confirmó los equipos que disputarán el torneo. Entre ellos está en el Unicaja, en el bombo 2.Y ello tiene una explicación.

El conjunto cajista procedió a inscribirse en la cuarta competición europea para tener un colchón en caso de no poder disputar la Basketball Champions League. Después de la mala clasificación en la ACB no tiene asegurada su presencia y deberá ganarse el billete en la fase previa de septiembre. Por los rivales parece un escollo salvable y hasta cierto punto asequible, más teniendo en cuenta que el Carpena, con mcuha probabilidad, será una de las sedes. Pero no es un escenario seguro.

Por ello el Unicaja de esta manera ha querido asegurarse de disputar una competición europea la próxima temporada sí o sí. Más allá de que deportivamente la FIBA Europe Cup tenga un interés minúsculo, la principal razón es económica. Muchos de los contratos, especialmente con las administraciones públicas, se justifican por la presencia en Europa. De erradicarse se perdería una parte importante del presupuesto lo que sería un grave problema.