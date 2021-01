Teodosic sitúa al Unicaja entre los favoritos para la Eurocup

Milos Teodosic es la gran estrella de la Eurocup. Un jugador de calibre Euroliga, que tras la vuelta de su periplo NBA decidió aportar por el proyecto de la Virtus Bolonia. Los italianos le ofrecieron un contrato millonario y le dieron las llaves del club. Resultó fundamental para cerrar esta gran operación la presencia de Sasha Djordjevic, con el que el crack serbio tiene un gran feeling. Se habló de que el base fue clave para que el equipo boloñes volviera a contratar al técnico 24 horas después de destituirlo, en un hecho ciertamente surrealista. Recuperaron el pulso en la Lega y en la competición continental su camino no tiene pegas: 10-0 en la fase de grupos. Él promedia 14.6 puntos, 2.6 rebotes y 6.3 asistencias para 18.4 de valoración. Rango y números de líder.

El balcánico, por cierto compañero de los ex cajistas Stefan Markovic y Josh Adams, mostró sus sensaciones antes del inicio del Top 16 en la web de la Eurocup. "Cuando tienes un balance de 10-0 el mérito hay que compartirlo con todos. Cuando llegas a un gran equipo, las expectativas son ciertamente altas. Quien llega sabe que debe dar lo mejor de sí mismo y ponerse al servicio del equipo y sus compañeros", comentaba el genio de Valjevo, que hablaba sobre el fichaje de Marco Belinelli, otro bombazo de la Virtus: "Las cualidades de Marco son incuestionables. Es una gran incorporación, no solo para Segafredo sino también para el baloncesto europeo en su conjunto. Acabamos de empezar a jugar juntos. Espera un poco más y ya lo verás".

La Virtus se medirá en el Top 16 al JL Bourg, al Buducnost y al Cedevita Olimpija, un grupo donde parte un escalón por encima. "En esta etapa de la competición, cada partido cuenta más y tendremos que ser buenos para evitar errores. Quien haya accedido al Top 16 ha demostrado que pertenece a este nivel. Tendremos que ser particularmente buenos para no dar oportunidades a nuestros oponentes", analizaba el base, que era cuestionado por sus favoritos, además de su equipo, para hacerse con el título del torneo: "Joventut, Unicaja y Unics Kazan".

El reto del jugador y el club está cristalino. "El club está creciendo y cada año este crecimiento está certificado por las importantes inversiones realizadas por los propietarios. Es un objetivo que se alcanza paso a paso, trabajando todos los días. El club, la plantilla y el equipo trabajan juntos todos los días para traer de vuelta a Virtus a la Euroliga", afirmaba Teodosic, que terminaba: "Es una pregunta que me hacen mucho, pero no cambio mi opinión. Cuando sirvo una asistencia, dos personas están felices: mi compañero y yo. En la próxima asistencia, haré feliz a un compañero diferente. La asistencia representa el mejor momento del baloncesto".

.@MilosTeodosic4 is the MVP of the 2020-21 #7DAYSEuroCup Regular Season🔥Check out some of the 🐐's best moments from this season!@Virtusbo #RoadToGreatness pic.twitter.com/pUb3dzfKbe