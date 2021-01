La terapia de Katsikaris con Francis Alonso

Pocos minutos después de acabar el partido ante el Nanterre, Francis Alonso hacía sobre el parqué de la pista principal del Carpena una sesión de tiro ayudado por José Cervi, uno de los preparadores físicos del club. El malagueño intenta recuperar sensaciones en un tramo de la temporada en el que no está con la chispa de cuando comenzó, siendo uno de los grandes impactos de la Liga ACB. El protagonismo ha menguado con Fotis Katsikaris y al técnico griego se le cuestionó por los pocos minutos del jugador malagueño, que enlaza dos partidos sin anotar ningún punto, tras jugar 12 y cinco minutos ante Betis y Nanterre. El técnico griego hizo una extensa valoración del escolta, que fue el exterior con menos tiempo en pista, incluso que Ferrari.

“La razón es que tenemos que apoyar de una manera correcta todo. Francis es de aquí, de la casa. Le he seguido y ha tenido un comienzo espectacular de temporada y es muy normal que llegue un momento que no hay jugador que aguante al mismo nivel de septiembre a mayo. Se pasan momentos en los que puede tener un bajón, no está fino”, decía Katsikaris sobre la situación del jugador malagueño, en el que aseguró que confía para que sea importante en el equipo: “Hablamos de un excelente tirador que no tiene la muñeca bien ahora, piensa demasiado porque quiere ayudar al equipo. No tengo ninguna duda sobre Francis. No es un castigo, lo contrario. A mí me gusta siempre en mis equipos tener tiradores, siempre los tuve y le tenemos que ayudar de una manera inteligente. Vía los vídeos y entrenos para quitarle la autopresión que tiene Francis ahora mismo encima. Hay que apoyar y quiero proteger al jugador en el sentido positivo, no es una decisión definitiva. Quiero que recupere su ánimo, que entrene como estaba jugando antes, con alegría, sin pensar en que no voy a meter cuando recibe el balón. Es muy humano porque no está fino como cuando empezó la temporada y es normal. Es la primera oportunidad en un equipo de verdad exigente, en tu casa. Tenemos que hacer trabajo de una manera correcta con él”.