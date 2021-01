Tremendo Domas Sabonis: triple doble e iguala una estadística de Jokic y Chamberlain

Tremendo Domas Sabonis, que sigue elevando su estatus en la NBA. Temporada sobresaliente del lituano de Torremolinos, que está instaurado de manera definitiva entre los mejores de la liga. Se hizo daño en una rodilla frente a los Raptors el lunes y los Pacers le hicieron una resonancia magnética que descartaba que hubiera una lesión grave. Fue duda hasta última hora para jugar contra los Hornets, pero terminó saliendo en el quinteto inicial. Y fue el mejor del partido. Triple doble, su sexto en su carrera y en la franquicia de Indiana, donde sólo el también europeo Dentlef Schrempf tiene estos números. "No quería sentarme. Me he levantado y me he sentido genial. Hice la práctica de tiro y me dije: puedo jugar. Si me hubiera sentido peor no hubiera jugado", comentó después.

22 puntos (9/10 en tiros de campo), 11 rebotes y 10 asistencias para ser fundamental en el triunfo en Charlotte. Es el quinto jugador en la historia, según ESPN Stats, que hace un triple doble con más de 20 puntos y un 90% de acierto en los lanzamientos. Se une a un club donde están Nikola Jokic, Draymond Green, Wilt Chamberlain (lo hizo en dos ocasiones) y Bo Outlaw. Casi nada. Hace unos días también entraba en otro grupo privilegiado. Sus promedios hablan de su impacto en este inicio de curso: 20.4 puntos, 12.3 rebotes y 5.8 asistencias para el canterano del Unicaja, a día de hoy estrella de un equipo NBA. Se abrieron las votaciones para el All Star, que este año no se jugará por la pandemia del COVID-19, donde ya tiene millones de votos en su conferencia.

Los Pacers ganaron a los Hornets (106-116) con una buena actuación también de Brogdon y McDermott y se impusieron en tres de los cuatro últimos choques. Marchan terceros en el Este (11-7), por detrás de Bucks (11-6) y Sixers (13-6). Se comprobará su potencial real cuando vuelvan TJ Warren y Caris LeVert, que ya fue operado del tumor de riñón que se le detectó en su llegada a Indiana en el megatraspaso que terminó con Harden en los Nets.