La bomba por fin es realidad: Tyson Carter, nuevo fichaje del Unicaja

Tyson Gregory Carter (Starkville, Mississippi; 1998) es nuevo jugador del Unicaja. La bomba se hizo realidad una semana después. Perdió efervescencia el tema, pero jugada maestra del equipo malagueño para cerrar el proyecto 2022/23 con un claro aviso a navegantes. Movimiento ambicioso del club de Los Guindos para hacerse con un jugador que meses atrás fue uno de los grandes atractivos de la Basketball Champions League y que viene de ser campeón de la VTB League con el Zenit de San Petersburgo. Con 24 años está en un punto crucial de su carrera y viene despegando hacia arriba. El Carpena siempre fue buen trampolín y ello espera el estadounidense. Firma por una temporada, cedido, y ocupa plaza de extracomunitario, al igual que Perry y Kravish hasta que obtengan sus pasaportes a finales de agosto.

El americano cierra el perímetro cajista y es el combo que deseaba Juanma Rodríguez, que se encontró una oportunidad de mercado irrechazable a estas alturas. Un jugador en claro crecimiento y que ya está testado al nivel europeo en el que competirán los cajistas. Y ahí fue diferencial. Cierto que en otro contexto, con mucho protagonismo, pero ahí queda. Siempre está la duda en los que dan el salto, si rendirán con menos balón y minutos y más exigencia. En Rusia, en un escenario mayor, no desentonó. No obstante, es una pieza codiciada y que eleva el techo con su llegada per se. Muchos recursos para anotar, y más escolta que base, aunque sabe pasar. Está por ver el encaje con Perry y Brizuela en la línea exterior, de ello dependerán muchas cosas.

Carter debutará en la ACB, en otro paso en su carrera hacia adelante. Una liga que curte, suelen decir los jugadores con frecuencia que la mejor tras la NBA. Después de jugar en los Bulldogs de Mississippi State dio el salto al Lavrio griego, donde explotó en temporada y media. Fue ovacionado en el Carpena incluso el octubre anterior. Ahí tuvo foco y brilló para dar el salto al Zenit de Xavi Pascual. Sus números se resintieron, pero formó parte de la rotación de un equipo de Euroliga (aunque cuatro partidos por la sanción) y del campeón de la VTB. Eso da señales y es un aval. Este verano ha estado disputando la Summer League en Las Vegas con los Phoenix Suns, donde ha promediado 10 puntos, 4 rebotes y 1.8 asistencias en 18 minutos.

Noveno refuerzo en este mercado loco para el equipo malagueño, que inició una fuerte reconstrucción después de enlazar temporadas decepcionantes. Es la presión que tiene el nuevo proyecto, que lleva piedras en la mochila antes de empezar. Pero, a priori, hay mimbres para, a mediados de julio, tener ilusión. Luego la pista dictará sentencia. Pero ha habido movimientos ambiciosos, como el de Tyson Carter. Málaga ahora es la lanzadera de un jugador que viene hacia arriba.