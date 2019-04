La sub 15 llama a María Baldomero

María Baldomero es una de las joyas de la sección femenina del Unicaja. Campeona de España infantil por clubes y selecciones autonómicas, la cajista ha sido llamada por España sub 15 para disputar del jueves al domingo el Torneo MHL de Zaragoza, que acoge El Olivar. La escolta acudirá con la generación de 2004, que tendrá una pequeña concentración en la ciudad maña. Aunque no entró en la primera convocatoria, Elena Lahoz recurre a ella a última hora por su versatilidad para poder actuar como base y escolta. En el cuerpo técnico de esta selección está el malagueño Daniel Martín, que entrena al Cadete 04 masculino verde.

Baldomero, la única internacional del Unicaja junto a Ana Jiménez, preparará allí con el combinado nacional el Torneo de la Amistad de Italia 2019 antes del debut oficial en competición FIBA en el verano de 2020. Se da la curiosidad que en El Olivar también estará su equipo, el Cadete 03 que dirige Ale García y donde es uno de las piezas esenciales. El cuadro sólo permite que se encontraran en la final. España está encuadrada en el Grupo A con Club Básket Sama (jueves, 18:30 horas) y CN Helios (viernes, 17:00 horas). El Unicaja jugará con el Sinarcel CB Igualada (viernes, 12:00) y con el Ibaizabal (viernes, 18:30).

No será la única representante del club de Los Guindos en los torneos de Semana Santa. Pablo León y Javi Luque acudirán respectivamente con la sub 16 y la sub 15 masculinas. En la sub 16 habrá presencia malagueña con Chiso Okafor, formada en EBG y que ahora juega en el Maresme catalán.