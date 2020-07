Cabezas de serie en el sorteo de la Eurocup y un rival fijo

Se ve ya en el horizonte la próxima temporada de la Eurocup, siempre que la pandemia del coronavirus lo permita. Hay ilusión después de tener que cancelar la 2019/20. Este viernes se celebrará el sorteo de la nueva campaña (se podrá seguir en directo en los canales oficiales de la Euroliga), lo que dará el pistoletazo de salida. Parte bien el Unicaja, que ya confirmó la organización que será uno de los cabezas de serie en los bombos. Dos cuartos de final (uno con asterisco al acabarse de manera obligada el curso) y un título es el balance del equipo malagueño en sus participaciones. Junto a él estarán el Promitheas Patras, Unics Kazan y Lokomotiv Kuban, que ya no podrán ser rivales en el primer tramo.

La composición de los bombos es la siguiente. En el dos estarán el Buducnost, el Morabanc Andorra, el Herbalife Gran Canaria y el Joventut de Badalona. Los montenegrinos, que ficharon recientemente a Melvin Ejim, serán rival seguro al coincidir con tres españoles en el mismo seed, ya que clubes del mismo país no pueden enfrentarse en primera ronda. Curiosamente, se enfrentaron también en la última campaña, con dos victorias cajistas. Ello provocará que el Partizán, al provenir los dos de la Liga Adriática, no pueda ser rival en grupos. En el tres, el Maccabi Rishon LeZion, el Lietkabelis, el Partizan y el Trento (que entró después por el Fraport Skyliners alemán). En el cuatro, el Cedevita Olimpija Ljubljana, la Virtus de Bolonia, el Umana Reyer Venezia y el Germani Brescia. En el cinco, el Monaco, el Bursaspor, el Bahcesehir y el ratiopharm Ulm. Y en el seis, el Nanterre, el Metropolitans, el Bourg y el Giants Antwerp.

Como venía siendo, habrá cuatro grupos de seis equipos, donde pasarán a la siguiente ronda los cuatro primeros clasificados. Una fase que comenzará el 30 de septiembre (con seguridad ya habrá empezado la ACB, que es posible que arranque el 12) y terminará el 16 de diciembre. Será el prólogo del Top 16. Las aspiraciones del Unicaja volverán a ser el título, que es el billete directo para la élite europea. Ser finalista también puede dar el pase, pero ya dependerá de si equipos como el Valencia Básket o el Alba Berlín entran en el play off.

