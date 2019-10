Más información La lesión de Milosavljevic, en vídeo

La lesión de Dragan Milosavljevic fue un shock en el seno del Unicaja. Un jugador preferencial para Luis Casimiro, que acababa de renovar por dos temporadas y que se rompió jugando con Serbia. En su intervención en la Cadena Ser, el presidente, Eduardo García, explicó cómo fue el proceso.

"Hay una parte humana. Es un hombre implicado con nosotros. Ha tenido ofertas de Euroliga y quería quedarse con nosotros y eso para mí es un valor importante. Va con la selección y tiene una lesión como la que ha tenido con la ilusión que tenía. Había que recomponer el equipo y lo hicimos bastante bien con Axel Toupane", decía García, que hablaba sobre cómo se recupera Milosavljevic: "El mercado no ofrece lo que quieres. La directora de comunicación puede decir los vídeos que nos manda cada semana trabajando. Y sólo manda una parte. En un mes y algo estará aquí en Málaga, ahora trabaja en Belgrado". El jugador está en contacto con técnicos y compañeros, ve los partidos y en absoluto está desconectado de la actualidad.

¿Cuánto percibirá el Unicaja por el seguro suscrito por la Federación de Serbia con Milosavljevic? "Esto no deja de ser una incógnita. Se paga por días, hasta que no vuelva el día exacto, no se sabe. Hay una parte de franquicia inicial, es un cálculo complejo que no se sabe hasta que no se liquida el seguro. Si le preguntáis al Madrid lo que cobró por Llull cuando se rompió la rodilla... Entre la ficha y lo que le pagaron había una diferencia grande. A ver si nos movemos bien. Hasta el último momento no lo sabremos", remachaba García.