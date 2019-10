Eduardo García, presidente del Unicaja, hizo un extenso repaso a la actualidad cajista en su visita a la tertulia del programa Ser Deportivos, que tuvo lugar en el Restaurante Verum, en el Cerrado de Calderón. Horas antes de que el equipo jugara en Alemania la cuarta jornada de la Euroliga, García habló de distintos temas.

"Estamos contentos, pero sabemos que esto son rachas y vamos a intentar prorrogarla, vamos a disfrutarla. Había siete jugadores del Mundial, que algunos ni se conocían. Es difícil combinarse y ponerse en orden. Tenía la tranquilidad de que con el buen trabajo del entrenador el equipo iba a ir a más, tenía recorrido a pesar de esas primeras derrotas: "Lo que pretendíamos era eso, se está viendo que, con independencia de acierto o no, el equipo tiene una apariencia física muy superior, sin dejar de estar capacitados técnicamente. Falta que pase tiempo, que se acoplen mucho mejor entre ellos. Que los resultados nos acompañen, como ahora, y que ellos cojan la confianza necesaria. Desde el primer momento creíamos que estábamos configurando una plantilla adecuada para competir en todos los frentes".

"Confiaba sobre todo en el equipo técnico, las piezas eran buenas, venían de hacerlo bien en un Mundial, no mal o regular. Se ha hecho una plantilla adecuada para competir bien. Los cambios obedecen a diversas circunstancias. Pretensiones económicas o deseo de los jugadores de buscar otras aventuras. También queríamos configurar otro equipo con otros mimbres y otra tesitura de jugadores. Una plantilla con más físico que en años anteriores. Creemos que en el baloncesto actual, no el de 25 o 30 años o como cuando empecé hace 50 años, sin un físico adecuado no se puede jugar a un nivel como en el que nosotros estamos y se nos exige", proseguía García sobre las capacidades que se buscaron en la nueva plantilla.

Sobre los jugadores que más le han sorprendido, García decía que "depende del día. Toupane debuta y decían 'qué jugador'. Fue demasiado pronto a la NBA, ha vuelto a Europa pero es jugador de NBA. Adams nos encantó el día de Vitoria, vimos dónde ponía la mano Frank Elegar, o la defensa de Ejim, que alguno aún le busca... Los jugadores que hemos traído creemos que un día acertará uno y otros, otros".

Habló de otros temas concretos y nombres propios Eduardo García:

Josh Adams

"Es un jugador que ya había visto Carlos Jiménez, del agrado del entrenador. YA estuvimos tras él el año anterior, pero tenía otra oferta para irse a otro sitio. Era un jugador que habíamos seguido, no era una incógnita. Llevábamos tiempo siguiéndole. Él es un combo, el baloncesto moderno dice eso. ¿Llull es base o escolta? Es un top de Europa, MVP de la Euroliga. El baloncesto ha cambiado muchísimo y Adams es completo, a algunos les gustará de escolta más. Hemos tenido la suerte de tener jugadores implicados y que se ponen las pilas. Uno de ellos es Josh, sabemos que tuvo un accidente muy grave. Es un tema suyo que no tiene inconveniente en contar. Su fuerza física y mental es muchísima".

Presupuesto

"Esta plantilla no es más cara que la del año pasado. Es muy pronto para decir si es mejor o no. Tiene muy buena pinta. Quiero ver al equipo en los momentos importantes. Importa desde el primer día de competición, pero hay momentos, decir cuándo es. Si es ahora para clasificarnos adecuadamente, si es la Copa para pegar el sorpasso o para jugar las eliminatorias de la Eurocup. No sabemos el momento exacto. Es el equipo técnico el que piensa y planifica. Desde febrero a abril es complicado estar en plenitud siempre, tanto tiempo. Es la vara mágica de los buenos entrenadores. Me preguntáis si priorizamos competiciones. Hoy me han mandado un estudio que las audiencias y ha subido un 48% de audiencia respecto al año pasado en Movistar. La ACB es un pedazo de Liga, sólo tenéis que preguntarle a los jugadores nuevos que llegan".

Jugadores nacionales

"Los jugadores nacionales deben ponerse las pilas, cuando juegan al nivel que queremos jugar. Todo tiene un tiempo de maduración, los chicos necesitan su tiempo de maduración para este nivel. Apostamos por gente joven, si es de la casa, mejor. Todo el mundo no tiene paciencia. Leía cómo Aleix Font vuelve a casa estando en el Brose. El paso de junior a ACB es durísimo y ya no hablemos en Europa".

Rubén Guerrero

"El paso importante fue el año pasado. Cuando se decidió traerlo cuando pudimos. Su respuesta fue dejar un viaje familiar en el que estaba y plantarse aquí de inmediato. Para empezar hay que tener esa actitud. Hay que tener paciencia. Venía de un lugar, con todo el respeto, donde se juega a un nivel menor. Esto no es la Liga eslovaca. Es la ACB y la Eurocup, donde hay unos físicos enormes. Él tiene unas condiciones que Dios le ha dado y que trabaja a fondo. Tiene el físico y la actitud, sabe dónde está y lo que quiere. Con el tiempo conseguirá llegar. Lo espero de él y de los que vienen por detrás. Esperamos mucho de un equipo junior que está, no sé si estaré, pero hay que tener la paciencia de aguantarlos y tirar de ellos".

Francis Alonso

"Hemos confiado en él, con un contrato para un jugador nuestro. Buscamos la posibilidad de que nuestro equipo médico, está recogido en contrato, esté alerta sobre los problemas que pudiera tener. Ante la lesión que no acababa de recuperarse, contando con el Fuenlabrada, tomó la decisión de recuperarse aquí. Los jugadores tienen su fe en sus recuperadores. En breves días estará en condiciones de volver al Fuenlabrada. Los técnicos hablan con Jota, su entrenador, y el director deportivo. Están al tanto".

Desgaste personal

"No voy a engañar a nadie. Cada día tengo menos gasolina. Tengo una ilusión de que las chicas sean capaces de mantenerse en LF2, es nuestra expectativa real, mantenerse bien. En la cantera vamos a tener, estoy convencido, buenos resultados a nivel nacional. Y el primer equipo creo que va a dar un paso adelante, no sé cómo, cuándo o dónde. Si las lesiones nos respetan, que se van a producir y ya llegan, estaremos ahí. Una cosa de varios meses, como Dragan, descoloca mucho. Si son de dos o tres semanas, pues es más asumible".

Objetivos

"Entiendo que periodísticamente y como aficionado todo es debatible. Creo que en las últimas temporadas ha habido varias campañas muy buenas casi todos los años. Sufro como el primero y nadie desea más que yo hacer lo máximo. Pero hay que ser conscientes de dónde estamos. Estoy muy ilusionado".

Euroliga

"No se puede competir en la Euroliga con este presupuesto, es la realidad. No tengo la bola de cristal. Para jugar en la Euroliga hace falta un presupuesto distinto. Tienes que tener una plantilla más amplia, pero de verdad, no de engaño. Es más complicado. Eso implica jugadores mentalizados de que no jugarán partidos. Eso no es fácil. Los buenos jugadores quieren jugar siempre, pero hay que pararlos. Hay que salir igual en pistas distintas... La segunda parte, hace falta con los desplazamientos que existen un avión en la puerta. Sobre los ingresos se cuentan muchas historias. Hay más dinero, claro, pero insuficiente para los gastos".

Sergio Rodríguez

"Depende con quién hablas te dice que estuvo más cerca o lejos. Las personas al frente de la parcela deportiva [Carlos Jiménez] hablaron con él. Él tenía un contrato real en el CSKA y las cantidades se sabían, eran insuperables. Por circunstancias personales, tuvo una nueva hija, le costaba vivir en Moscú. No era sólo dinero. Ellos tomaron el camino, no éramos los únicos, había más equipos y él decidió el glamour que puede tener Milán".

Málaga CF

"Me da pena. Málaga una ciudad importante, necesita tener un club de fútbol al máximo nivel como tiene un club de baloncesto".

Manolo Rubia

"Está en la casa y es un hombre de la casa. Va a continuar. Ahora mismo no estamos buscando director deportivo".