Otro vendaval del Unicaja para cerrar el Torneo EncestaRías (84-47)

El Unicaja se alzó con el Torneo EncestaRías con poco desgaste. Final desangelada frente a un Benfica (84-47) que no favorece a cotejar el nivel en el que se están los de Ibon Navarro. Todavía a estas alturas impera el adquirir kilometraje, pero es evidente que el Unicaja ha sido muy reconocible en Pontevedra, era en estos dos pruebas: el no lamentar más daños y adquirir más moral antes de compromisos más serios. La velocidad de crucero que ya tienen los malagueños es muy positiva, mientras van regresando los mundialistas (Perry y Alberto lo harán en unas horas) y dos lesiones en la pintura, tres con Lima, que no condicionan aún, pero que permite hacer probaturas útiles en esas posiciones. El balance no puede ser más satisfactorio tras el segundo paso de la pretemporada.

Si con el Obradoiro la exhibición fue muy vistosa, el Benfica exigió otras armas al Unicaja. El ser un equipo de BCL, de Fase Previa, ya intuía que el conjunto lisboeta es un equipo físicamente reseñable, estructurado como tantos en esa competición europea. Baloncesto más tosco que sí es capaz de soportar este Unicaja. La línea a seguir desde un primer cuarto (20-13) donde los cajistas arrastraron esa ola de la semifinal, con Tyson Carter ganando un concurso de triples en este torneo minutos antes. Rotaciones parecidas a las del primer día, Kameron Taylor exhibiendo esas amplias virtudes y una rotación que respondía en su plenitud. Con Juanma Rodríguez y López Nieto a pie de pista presenciando más minutos de Guille del Pino con el primer equipo, el canterano jugó la mayoría del segundo cuarto. Solidez e imponiendo un listón físico alto para dejar el marcador, de nuevo, bien encarrilado al descanso (39-18). Adolecía el Benfica de talento y recursos para anotar, lo natural ante un rival con todo tan atado como este Unicaja coral e inaccesible, pero menos vistoso que ante Obradoiro o en la Copa Andalucía frente al Covirán. Otras velocidades.

Sin emoción en la segunda parte, ya con todo resuelto, e Ibon Navarro al tanto de Marcos Cerveró, preparador físico, para monitorizar las cargas. Ajustando quintetos, interesante juntar a Taylor, Carter y Kalinoski o ver a Saint Supéry acumular minutaje de base. Tiene este Unicaja mucho donde escoger. El marcador iba camino de ser escandaloso a medio gas, sin querer ganaban los malagueños por 53-20 en el ecuador del tercer cuarto y creciendo, acabó en 66-30. Nueva rotación para del Pino o un Diop que necesita amoldarse a lo que se le pide en Málaga. Difícil el manejar un partido con tan baja intensidad y una diferencia abismal, extraerá conclusiones más probadas Ibon Navarro de la semifinal ante el Obradoiro que frente a un Benfica que corresponde a ese nivel de fase previa de BCL, bien conocido en Málaga tras ese trámite superado de la temporada pasada. Parecido a lo que se vio en el Carpena hace un año que en Pontevedra. El Torneo Costa del Sol, con la Supercopa en el horizonte, si servirá para calibrar el punto al que se acude a Murcia. Bayern de Múnich y Real Madrid (8 y 10 de septiembre). El Unicaja se paseó en Pontevedra.

Ficha

Unicaja 84 (20+19+27+18); Osetkowski 14, Kalinoski 17, Taylor 18, Barreiro 0, Carter 6, Djedovic 10, Saint-Supéry 3, Diop 8, Del Pino 3, Smith 0, Badji 2, Thomas 83.

Benfica 47 (13+5+12+17); Lisboa 0, Silva 5, Barbosa 4, Dreschel III 4, Pavicevic 1, Rondhane 6, Gameiro 5, Douglas 9, Diop 0, Silva 5, Carter 4, Reivao 4

Árbitros: Jacobo Rial, Cristian Martín y Jorge Caamaño.

Incidencias: Pabellón Municipal de Pontevedra, con unos 1.000 espectadores en las gradas. El partido empezó con media hora de demora.